Thanh niên xăm trổ bắt cóc, dí dao vào cổ bé trai hàng xóm đòi tiền chuộc

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi rủ bé trai hàng xóm rời nhà, Nguyễn Văn Đức đã dí dao vào cổ bé trai 12 tuổi này, chụp ảnh gửi qua Facebook cho gia đình thấy rồi đòi 50 triệu đồng tiền chuộc.

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Đài Truyền hình Nghệ An

Sáng 2-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, ngày 31-5, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Liên (trú tại xóm 3, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) về việc con trai mình là cháu Lê Hồng S. (SN 2006) bị Nguyễn Văn Đức (SN1999, trú cùng xóm) rủ đi chơi từ chiều 30-5 nhưng không thấy về nhà. Gia đình tìm cách liên lạc với Đức nhưng bất thành. Sau đó, Đức đã gửi tin nhắn qua Facebook với hình ảnh dí dao vào cổ cháu S. cho gia đình thấy, yêu cầu đưa tiền chuộc 50 triệu đồng mới thả cháu S. về nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 1-6, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức khi đối tượng này đang đi trên xe taxi cùng cháu S. đến nơi nhận tiền chuộc tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu.

Cháu S. được giải cứu an toàn và bàn giao cho gia đình ngay sau đó.