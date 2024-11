Thanh niên ‘rỗng túi’ vờ hỏi mua để trộm nhẫn kim cương đắt tiền

Công an P.Hòa Khê (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) thông tin, vừa truy xét nhanh và bắt được đối tượng trộm cắp chiếc nhẫn kim cương.

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 3/11, chị Đỗ Thu Thủy (SN 1982) - nhân viên bán hàng tại Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Đà Nẵng (513 Điện Biên Phủ, P.Hòa Khê) đến Công an P.Hòa Khê trình báo về việc cửa hàng bị mất trộm nhẫn kim cương trị giá 78.817.000 đồng.

Vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, có một khách hàng nam giới đi xe máy đến hỏi mua nhẫn kim cương. Nhân viên cửa hàng đem ra 4 chiếc nhẫn kim cương để khách xem và để thử. Tuy nhiên khách không vừa ý và bỏ đi.

Đến khoảng 19 giờ 20, nhân viên cửa hàng kiểm tra lại hàng hóa mới phát hiện mất 1 nhẫn kim cương trị giá 78.817.000 đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an P.Hòa Khê nhanh chóng xác minh. Trung tá Nguyễn Quốc Anh - Trưởng Công an P.Hòa Khê liền điện báo xin ý kiến của lãnh đạo Công an Q.Thanh Khê để có sự chỉ đạo và được sự phối hợp của Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê. Các đơn vị xác minh, trích xuất camera từ cửa hàng và khu vực xung quanh để khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm và bất chấp trời mưa to, lực lượng Công an xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Đức (SN 2000, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Được sự phối hợp của Công an P.Hòa Phát, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, Công an P.Hòa Khê nhanh chóng triển khai lực lượng mật phục và bắt giữ Đức vào lúc hơn 0 giờ ngày 4/11-2024.

Ngay sau khi gây án, Đức đem chiếc nhẫn kim cương đến một tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ) để cầm cố được 10 triệu đồng rồi đem tiền đi trả nợ hết.

Chiều 4/11, Thượng tá Lê Anh Quý - Phó Trưởng Công an Q.Thanh Khê; bà Vũ Thùy Linh - Bí thư Đảng ủy và ông Trần Viết Trí - Chủ tịch UBND P.Hòa Khê đến Công an P.Hòa Khê khen thưởng đột xuất đến Công an P.Hòa Khê và Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét nhanh và bắt được đối tượng gây án.

Hoàng Quân

