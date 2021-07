Thanh niên liều lĩnh đột nhập vào khu điều trị COVID-19 trộm tài sản

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Lê Trần Huy Phúc, 22 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh liều lĩnh đột nhập vào khu cách ly điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 để trộm tài sản.

Đối tượng Phúc được đưa đi cách ly theo quy định.

Ngày 28/7, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã giao Lê Trần Huy Phúc (22 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) cho Khu cách ly tập trung huyện Lộc Ninh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Phúc là đối tượng đã liều lĩnh đột nhập vào khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh trộm cắp tài sản.

Hơn 8 giờ ngày 20/7, Công an huyện Lộc Ninh nhận tin báo rạng sáng cùng ngày, có đối tượng lạ mặt đột nhập vào khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh, lấy trộm số tài sản gồm: 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng của hai bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thượng tá Minh Sơn Đông – Trưởng Công an huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương tiến hành truy xét, phải bắt giữ được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tang vật công an thu được.

Trong quá trình điều tra truy xét đối tượng, yêu cầu phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, không gây lây nhiễm cho cán bộ chiến sỹ tham gia phá án, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly y tế theo quy định, không để lây nhiễm trong cộng đồng.

Qua rà soát các đối tượng nằm trong diện nghi vấn, các trinh sát phát hiện đối tượng Lê Trần Huy Phúc khả nghi. Đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và nghiện chơi game “bài đổi thưởng” qua điện thoại di động.

Đến khoảng 15h cùng ngày, tại ấp 11B, xã Lộc Thiện, Công an đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ Phúc. Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh đã kịp thời có mặt phun thuốc khử khuẩn, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa đối tượng Lê Trần Huy Phúc về khu cách ly huyện để đấu tranh, khai thác.

Làm việc với công an, Phúc rất lì lợm, luôn quanh co chối tội, nhưng bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập được cơ quan Công an đã buộc Lê Trần Huy Phúc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an sau đó đã thu hồi tài sản do Phúc đã đưa đi tiêu thụ tại cửa hàng ĐTDĐ “Thanh Long” tại ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Do đối tượng Phúc vào khu vực người mắc COVID-19 đang điều trị nên Phúc thuộc trường hợp F1. Tiến hành truy vết từ thời gian sau khi Phúc gây ra vụ trộm cắp tài sản, đã xác định có 4 F2 và 8 F3 liên quan đến Phúc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly theo quy định và kịp thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Công an huyện Lộc Ninh đã bàn giao đối tượng Lê Trần Huy Phúc cho Khu cách ly tập trung huyện Lộc Ninh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Sau thời gian cách ly, Cơ quan Công an sẽ xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.

