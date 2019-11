Tạm giữ anh trai dùng điếu cày đánh chết em ruột

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 17:00 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Cư (SN 1985, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Tối 24/11, Cư và em trai là Đặng Văn Tuấn (SN 1987) nhậu tại nhà ở ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành. Rượu vào lời ra, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn dẫn tới ẩu đả.

Cho rằng em trai hỗn, Cư dùng điếu cày bằng sắt đánh vào vùng đầu khiến em trai bị chấn thương.

Phát hiện sự việc, người thân đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương chí mạng ở vùng đầu, Tuấn tử vong vào sáng hôm sau tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đối tượng tượng Cư bị công an tạm giữ, lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của em trai.

