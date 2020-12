Tá hoả phát hiện nam nhân viên salon tóc chết cháy trong phòng trọ

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 14:50 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên được người dân phát hiện chết cháy trong phòng trọ.

Lực lượng công an phong tỏa phòng trọ nơi phát hiện sự việc.

Ngày 14/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên được phát hiện chết cháy trên địa bàn huyện này.

Theo vị lãnh đạo này, đêm 13/12, Công an huyện Quế Võ nhận tin báo tại một phòng trọ ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, người dân tá hỏa phát hiện một nam thanh niên chết cháy.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Võ đã đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với phòng PC02 khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường vụ án để làm rõ nguyên nhân”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo một người bạn thân của nam thanh niên, người này có tên là N.T.T (SN 1996, quê tỉnh Tuyên Quang). T đang là nhân viên của một salon tóc trên địa bàn huyện Quế Võ.

Nguồn: http://danviet.vn/ta-hoa-phat-hien-nam-nhan-vien-salon-toc-chet-chay-trong-phong-tro-502020141214512247.htm