Sập bẫy “hồ ly tinh”

Vào một ngày đẹp trời, lang thang trên mạng Internet, Trần Văn Hùng (tên bị hại đã được thay đổi) 23 tuổi, ở phường Đằng Hải, quận Hải An bỗng dưng làm quen được với Trần Thị Hoa sinh 1991, ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Lần đầu được một cô gái nói những lời tình cảm ngọt ngào, trái tim Hùng không khỏi xao xuyến, người như đi trên mây. Thế rồi chiều 26/5/2014, Hoa lên mạng chủ động hẹn gặp Hùng ở quán Internet trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Được “người đẹp” hạ cố mời gọi, anh Hùng khấp khởi lập tức lên đường đến điểm hẹn mà không ngờ chỉ ít giờ sau sa bẫy “hồ ly tinh”…

Ảnh minh họa

Lại nói, Hoa tuy ở Hải Dương nhưng dạt ra Hải Phòng làm ăn và thuê phòng trọ tại xã An Đồng. Ả có người bạn tên Nguyễn Văn Sơn, sinh 1993, ở xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, cùng tỉnh Hải Dương. Sơn thuộc thành phần bất hảo đã bị “dính” án 28 tháng về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi anh Hùng đi xe máy đến điểm hẹn thì đã thấy Hoa đang ngồi với Sơn chờ mình. Để gây ấn tượng với bạn gái buổi đầu gặp mặt, với phong thái rất “ga-lăng”, anh chàng mời Hoa và bạn cô ta đi ăn chè. Sau khi ăn xong, Hoa rủ Hùng về phòng trọ của mình chơi. Hùng đồng ý và điều khiển xe máy chở Hoa và Sơn ngồi phía sau mà không biết Sơn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe Sirius còn mới của mình bán lấy tiền ăn tiêu. Để thực hiện ý đồ đen tối trên, Sơn đã vào phòng lấy 1 đoạn dây điện màu đen (dài khoảng 1 mét) giấu sẵn dưới chiếu.

Khi cả ba đang ngồi nói chuyện ở trong phòng, Sơn nhờ Hoa lấy 1 cuộn giấy vệ sinh treo trên móc quần áo xuống đưa cho mình rồi se giấy thành 1 sợi dây dài khoảng 1 mét và bảo Hoa thử trói tay gã xem có chắc không. Sau khi “thử nghiệm”, Sơn lại tiếp tục se thêm 1 đoạn nữa rồi đưa cho Hoa.

Nghe người đẹp nũng nịu: “Để em trói thử tay anh xem có cởi được không nhé”, anh Hùng ngồi bên dại dột đồng ý ngay tắp lự. Hùng sau khi bị ả trói không thể cựa quậy được bèn nhờ Hoa tháo sợi dây ra thì bất ngờ bị Sơn dùng sợi dây điện giấu dưới chiếu từ trước quấn vào cổ, đẩy nằm ngửa xuống đất rồi quát: “Nằm im”. Tiếp theo, Sơn lệnh cho Hoa lấy đoạn dây điện khác buộc chân anh Hùng, còn gã dùng sợi dây điện vừa siết cổ nạn nhân để trói tay cho chặt hơn.

Sau khi hiện nguyên hình là những tên cướp, Hoa lấy khẩu trang cùng một ít giấy vệ sinh đưa cho Sơn để tên này nhét vào miệng anh Hùng. Đồng thời, gã lục túi quần anh lấy chìa khóa xe máy, điện thoại di động Nokia C1 và 1 ví da. Hoa đóng cửa sổ lại, thu dọn quần áo ra khỏi phòng trước. Còn tên Sơn lấy chăn phủ lên người anh Hùng ra sau, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Trên đường, Sơn kiểm tra chiếc ví da thấy chỉ có Giấy phép lái xe, CMND, đăng ký và bảo hiểm xe máy nên vứt đi. Về tới thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Sơn đã bán chiếc điện thoại của anh Hùng cho 1 cửa hàng với giá 200 nghìn đồng rồi hẹn Hoa ở một quán Internet chờ gã đến đón sau. Chờ mãi không thấy Sơn quay lại, Hoa đã gọi điện cho người nhà đến đón về.

Ngày 2/6/2014, Sơn bị Công an huyện Kinh Môn bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xử phạt 24 tháng tù. Từ chiếc xe máy bọn Sơn, Hoa chiếm đoạt được của anh Hùng, Công an huyện Kinh Môn đã “phăng” vụ cướp tài sản ở huyện An Dương. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Dương kết luận: Chiếc xe máy Sirius BKS 15B1-83857 của anh Hùng trị giá 17 triệu đồng.

TAND huyện An Dương sau đó đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt 24 tháng tù của TAND huyện Kinh Môn buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù. Tòa cũng tuyên phạt Trần Thị Hoa 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Vụ án đã khép lại, nhưng không chỉ đối với anh Trần Văn Hùng mà còn với các bạn trẻ đó là bài học thật đắt giá.

