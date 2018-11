Rủ bạn thuê ô tô về công ty cũ phá két, cướp tài sản

Thứ Ba, ngày 13/11/2018 11:36 AM (GMT+7)

3 đối tượng thuê ô tô, bịt mặt xông vào công ty khống chế bảo vệ rồi phá két, cướp tài sản.

Các đối tượng và tang vật vụ án (ảnh Công an Hải Dương)

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam 3 đối tượng có hành vi đột nhập vào Công ty TNHH MTV Hữu Thủy, tại cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, khống chế bảo vệ, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 0h35 ngày 1/11/2018, 3 đối tượng nam thanh niên bịt mặt, đeo găng tay, đột nhập vào phòng bảo vệ của công ty TNHH MTV Hữu Thủy, sử dụng hung khí đe dọa, khống chế, trói bảo vệ của công ty là ông Nguyễn Hoàng Sâm, sinh năm 1971, trú tại thôn Bình Lãng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hung Yên. Sau đó, chúng sử dụng xà beng cậy phá khóa cửa văn phòng làm việc, dùng đục, máy cắt mang theo phá két sắt chiếm đoạt số tiền khoảng 25 triệu đồng cùng 4 máy in để trên các mặt bàn làm việc, tổng trị giá tài sản khoảng 35 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của người bị hại, những người có liên quan; đồng thời, đã huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức rà soát đối tượng, tập trung tại các địa bàn có đông nhà trọ, cơ sở cho thuê lưu trú để phát hiện số đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trên.

Quá trình triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự rà soát, công an thành phố Hải Dương phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm: Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1988, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương; Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Tràng Minh và Lê Đình Lai, sinh năm 1980, trú tại Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đến trưa ngày 7/11/2018, Công an thành phố đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ được 3 đối tượng trên khi chúng đang lẩn trốn tại thành phố Hải Phòng.

Qua điều tra, cơ quan Công an nắm được cách đây 3 năm, Nguyễn Thành Trung đã từng là nhân viên bán hàng Công ty TNHH MTV Hữu Thủy (một đại lý của các mặt hàng sữa Vinasoy, mì tôm... tại Hải Dương). Sau khi bỏ việc, Trung xuống TP. Hải Phòng làm bảo vệ cho một cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi "bắn cá". Tại đây, Trung quen Hoàng Văn Tuấn và Lê Đình Lai (những đối tượng bất hảo, đã từng có nhiều tiền án, tiền sự ở đất Cảng). Biết Công ty Hữu Thủy thường cất giữ một số tiền mặt và tài sản tại văn phòng nên Nguyễn Thành Trung đã bàn bạc với Hoàng Văn Tuấn và Lê Đình Lai đến đây để cướp tài sản.

Tối 31/10/2018, chúng thuê ô tô hiệu Kia Cerato, BKS: 15A-351.32 do anh Vũ Văn Hậu, sinh 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng chở từ thành phố Hải Phòng lên thành phố Hải Dương.

Đến khoảng 0h20 ngày 01/11/2018, các đối tượng đến khu vực công ty TNHH MTV Hữu Thủy, cả 3 đối tượng cùng nhau đột nhập vào công ty. Chúng sử dụng dao và hung khí mang theo đe dọa, khống chế; dùng dây trói chân, tay; dùng băng dính bịt miệng bảo vệ của công ty là ông Nguyễn Hoàng Sâm. Sau đó, hai đối tượng Nguyễn Thành Trung và Lê Đình Lai làm nhiệm vụ cảnh giới để Hoàng Anh Tuấn trực tiếp phá két sắt, lục soát và lấy tài sản.

Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mang 4 máy in chiếm đoạt được đến bán cho một cửa hàng tại đường Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Dương đã thu giữ tang vật gồm: 1 máy cắt, 01 dao dạng đao; thu hồi tài sản gồm 4 máy in và đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.