Quá khứ bất hảo của Quang "Camel" – giang hồ cộm cán xứ Huế

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Cái tên Quang “Camel” từ lâu đã rất nổi tiếng trong giới ăn chơi đất Cố đô. Quang vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng điều kiện rất khá giả, có “sở thích” xài đồ xịn, xung quanh quây tụ nhiều “chiến hữu” cùng đông đàn em rất trung thành.

Như đã đưa tin, Hồ Công Nhật Quang (tên thường gọi là Quang “Camel”; SN 1987; trú ở số 38, Võ Thị Sáu, TP.Huế) vừa bị Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) bắt tạm giữ cùng 2 đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong giới giang hồ xứ Huế, cái tên Quang “Camel” đã không còn lạ lẫm gì với nhiều người.

Năm 2016, Quang từng bị công an “xộ khám” khi cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền đặt cược gần 200 tỷ đồng.

Theo hồ sơ công an, vào tháng 8/2016, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin về việc cá độ bóng đá tại một số quán cà phê, giải khát trên địa bàn TP.Huế. Trong đó, nổi lên địa điểm quán cà phê, giải khát tại số 38 Võ Thị Sáu (phường Phú Hội, TP.Huế). Qua công tác trinh sát và từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an xác định có một đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet.

Chủ quán cà phê này là Hồ Công Nhật Quang (Quang “Camel”). Khi có đủ cơ sở, rạng sáng 20/9/2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Quang “Camel” cầm đầu.

Năm 2016, Quang (áo xanh) bị bắt vì cầm đầu đường dây cá độ 200 tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt quả tang tại nhà ở (số nhà 6/1 Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) khi đang ghi tỷ lệ cược, số tiền cá độ bóng đá hàng tỷ đồng cho các con bạc. Cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, máy fax, nhiều phương tiện là tang vật sử dụng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng ra quân, bắt giữ và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng khác là các “mắt xích”, “đại lý” cá độ bóng đá của Quang “Camel”; thu giữ nhiều tài sản và phương tiện liên quan.

Các con bạc thường hay cá cược trong đường dây của Quang tiết lộ, dưới Quang còn nhiều đại lý “cấp dưới” và số tiền thu được sẽ ăn chia theo thỏa thuận với nhau.

Quang khai nhận, mua các trang mạng từ một đối tượng không rõ danh tính và điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng này hơn 1 năm qua. Ngoài ra, Quang còn cung cấp trang mạng cho 4 đối tượng khác cùng tham gia tổ chức đánh bạc.

Sau gần 4 năm, nay cái tên Quang “Camel” lại được “xướng tên” trong một vụ án liên quan đến ma túy.

Như đã nêu trên, Quang “Camel” rất nổi tiếng trong giới ăn chơi đất Cố đô. Đối tượng vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng điều kiện rất khá giả, có “sở thích” xài đồ xịn, xung quanh quây tụ nhiều “chiến hữu” cùng đông đàn em rất trung thành.

Bởi vậy để thể hiện với đàn em, tối 17/5, Quang thuê trọn gói một cơ sở lưu trú tại xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy) để tổ chức sinh nhật cho vợ mình và mời khoảng 60 khách đến tham dự.

Công an lấy lời khai Quang "Camel" liên quan vụ sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật vợ.

Bữa tiệc thác loạn đêm ấy, không chỉ bao trọn khu lưu trú mà Quang còn thuê cả dàn người mẫu chân dài diện bikini biểu diễn. Có thể chưa cảm thấy đủ sức “nóng” để thác loạn, Quang đã nhờ Lê Công Minh Hiếu hỏi tìm mua giúp ma túy. Hiếu đồng ý và đã tìm mua 20 viên ma túy dạng thuốc lắc và 1 túi ma túy dạng khay với số tiền là 13,5 triệu đồng.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi khách dự sinh nhật ra về, 33 người ở lại đã chia làm 2 nhóm rồi vào 2 phòng nghỉ do vợ chồng Quang thuê sẵn để sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi các dân chơi đang thác loạn thì bị lực lượng Công an TX.Hương Thủy ập vào kiểm tra thu giữ hơn 2.2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại Ketamine.

Qua test ma túy, xác định có 32/33 đối tượng (gốm 11 nữ và 21 nam) có kết quả dương tính với ma túy.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/qua-khu-bat-hao-cua-quang-camel-mot-giang-ho-com-can-xu-hue-a476315.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/qua-khu-bat-hao-cua-quang-camel-mot-giang-ho-com-can-xu-hue-a476315.html