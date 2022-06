Phát hiện thi thể nam giới nổi trên Sông Mã

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi phát hiện 1 thi thể nam giới, chưa rõ danh tính nổi trên sông Mã, lực lượng chức năng đã trục vớt lên bờ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 14h20’, ngày 16/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh nhận được tin báo hỗ trợ từ Công an phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa về việc hỗ trợ trục vớt 1 thi thể nam giới chưa rõ danh tính nổi trên sông Mã, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai 1 xe CNCH, cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và xuồng cao su đến hiện trường vụ việc triển khai công tác trục vớt.

Sau 30 phút triển khai lực lượng, phương tiện, tiếp cận vị trí thi thể. Các cán bộ, chiến sỹ làm công tác cứu nạn đã tổ chức trục vớt, đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thanh-hoa-phat-hien-thi-the-nam-gioi-noi-tren-song-ma-17222061...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thanh-hoa-phat-hien-thi-the-nam-gioi-noi-tren-song-ma-172220617100503676.htm