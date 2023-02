Phát hiện kho ‘khí cười’ trong shop thời trang ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bình "khí cười"

Trước đó, ngày 2/2, tại khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm phát hiện Lương Minh H. (SN 1997, quê Lạng Sơn) vận chuyển 2 bình khí N20 (khí cười) tổng trọng lượng 30kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. khai nhận về nơi cung cấp bình “khí cười” trên ở địa bàn quận Đống Đa.

Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Đống Đa, Cục Quản lý thị trường Hà Nội khám tại ngôi nhà trên phố Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, địa chỉ trên là shop bán hàng thời trang, bên trong có 187 bình “khí cười” các loại không có nguồn gốc xuất xứ và 60 vỏ bình đã qua sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp xác minh làm rõ.

