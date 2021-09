Phá nhiều vụ sử dụng nhà riêng, căn hộ chung cư để “bay, lắc"

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 09:16 AM (GMT+7)

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm liên quan đến ma tuý.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số cơ sở kinh doanh vẫn vẫn lén lút hoạt động, tổ chức cho các đối tượng đến “bay lắc”; một số đối tượng thì lấy nhà riêng, căn hộ chung cư để sử dụng trái phép chất ma tuý, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Liên tiếp từ ngày 1 đến 15/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ, xử lý 3 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở một Khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Đây chỉ là một trong các vụ việc được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong các vụ án này, các đối tượng phạm tội đều còn rất trẻ tuổi, phần lớn là khách thuê chung cư… rồi biến thành điểm "bay lắc".

Mới đây nhất, vào hồi 4h ngày 15/9, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Đa Tốn (Công an huyện Gia Lâm), cùng bộ phận an ninh Vinhomes Ocean Park, tiến hành kiểm tra căn hộ số 15.09 Tòa S2.10 KĐT Vinhomes Ocean Park.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại phòng ngủ có 8 nam, nữ thanh niên gồm: Vũ Văn Hùng (SN 1989, HKTT tại đội 10, Phúc Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định; hiện ở căn hộ 15.09 Tòa S2.10); Phạm Văn Dũng (SN 1991, ở tại căn hộ 25.09 Tòa S2.10); Phương Thị Thuý Quỳnh (SN 2000); Vi Quỳnh Anh (SN 2000); Đinh Hồng Nhung (SN 2001); Trương Thị Hồng Ngọc (SN: 2003, cùng ở căn hộ 08.27, Tòa S2.03 KĐT Vinhomes Ocean Park); Đỗ Trọng Phong (SN 1988, ở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Nhật Phong (SN 1998, ở tại căn hộ 0222/ S1 Chung cư Sinphong Phú Lợi, Long Biên, Hà Nội).

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai nhận đã tụ tập tại phòng để sử dụng ma túy tổng hợp; chất tinh thể màu trắng trên đĩa sứ mà cơ quan Công an thu giữ là ma túy “Ke”. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan Công an xác định cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Kết luận giám định sơ bộ ngày 15/9 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội kết luận tinh thể màu trắng thu giữ trên đĩa sứ hình tròn màu trắng có hoa văn có khối lượng 0,612 gam là ma túy loại Ketamine.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Hùng về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy; đồng thời, tiến hành cho 7 đối tượng còn lại cam đoan, cam kết ra về và tiến hành tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trước đó, ngày 1/9 và 12/9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Gia Lâm phối hợp Công an xã Đa Tốn, kiểm tra hai căn hộ ở Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, phát hiện và bắt quả tang 2 vụ, 17 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp; thu giữ tang vật 1,251 gam ketamine và 0,428 gam MDMA. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 1/9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Đa Tốn kiểm tra, phát hiện tại căn chung cư 2005 tòa nhà S2.10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park thuộc xã Đa Tốn có 8 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật là 0.468 gam ma túy Ketamine cùng dụng cụ chơi ma túy.

Qua đấu tranh, tác đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy kẹo và ma túy ketamine. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy gồm Đỗ Thái Hoàng Linh, Bùi Quang Nam (cùng SN 1988); Nguyễn Đức Thanh và Lê Tuấn Anh (cùng SN 1994, HKTT Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); đồng thời tiến hành cho 4 đối tượng cam đoan, cam kết ra về và tiến hành tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tiếp đó, vào 2h20 phút ngày 12/9, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Đa Tốn – Công an huyện Gia Lâm, cùng bộ phận an ninh cao tầng Vinhomes Ocean Park tiến hành kiểm tra căn hộ số 25.01 Tòa S2.19 KĐT Vinhomes Ocean Park. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong phòng có 9 người, gồm 6 nam, 3 nữ. Kết quả giám định cả 9 đối tượng đều phản ứng dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Sơn (23 tuổi, Hưng Yên) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Việt Thi (23 tuổi, Hưng Yên) về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Đây là vụ việc thứ ba được Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Hai vụ việc diễn ra với cùng thủ đoạn của các đối tượng là thuê căn hộ chung cư để sử dụng ma túy trái phép.

