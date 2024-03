Ở nhà một mình, bé gái bị thanh niên giở trò đồi bại

Đối tượng Trần Nhật Tâm (ảnh: C.A)

Ngày 29/3, Công an tỉnh Long An thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhật Tâm (20 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào khoảng đầu tháng 3 năm nay, qua mạng xã hội, Tâm quen biết với bé gái 13 tuổi ở huyện Vĩnh Hưng. Cả hai sau đó nhắn tin qua lại.

Trong lúc nhắn tin, biết bé gái ở nhà một mình nên Tâm đến nhà chơi và thực hiện hành vi xâm hại với cháu bé.

Gia đình nạn nhân sau đó phát hiện và trình báo với cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Tâm. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]