Nữ sinh lớp 9 ở Bình Phước mất tích nhiều ngày

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 15:38 PM (GMT+7)

Một nữ sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Phước mất tích nhiền ngày qua, gia đình đã nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan Công an nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Trưa 28/3, thông tin từ Công an xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài cùng gia đình khẩn trương tổ chức tìm kiếm một nữ sinh mất tích nhiền ngày qua.

Nữ sinh tên Nguyễn Thị Kiều My, SN 2006, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

Em Nguyễn Thị Kiều My (Ảnh do gia đình cung cấp).

Trưa cùng ngày, chị Hà Thị Thương, SN 1986, ngụ ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, mẹ của em Nguyễn Thị Kiều My cho biết, trước đó sáng 23/3, em Kiều My đến trường học bình thường, nhưngđến trưa không thấy về nhà, nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi. Gia đình hắn tin nhưng không thấy em trả lời, số điện thoại cũng không liên lạc được, facebook lại khóa.

Quá lo lắng nên đến chiều cùng ngày, gia đình đã trình báo Công an xã Tiến Hưng để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về em Kiều My. Sau đó, lực lượng Công an xã Tiến Hưng phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đã vào cuộc nhưng sau 5 ngày đến nay vẫn bặt vô âm tính.

“Qua kiểm tra camera và thông tin từ nhà trường cho thấy đến hết tiết 1 con tôi rời khỏi trường và mất tích đến nay. Trước khi mất tích, ở nhà cháu sống bình thường, cũng ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, phụ giúp cha mẹ bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ hết. Vợ chồng tôi cũng chẳng bảo giờ rầy mắng, đánh đập con cái cả.

Từ hôm con gái lớn mất tích, hai vợ chồng tôi bỏ hết cả công việc để ngày đêm đi tìm con nhưng chẳng nghe tin tức gì, không biết giờ này con ở đâu? Đứa em nó nay 10 tuổi nhớ chị cứ khóc hoài. Nó cứ hỏi chị đi đâu lâu vậy mẹ? Tôi cũng chỉ biết nén nỗi đau vào lòng. Mong rằng con tôi lành lặn, bình an, sớm trở về gia đình” – chị Thương vừa khóc vừa cho biết.

Trưa cùng ngày một vị lãnh đạo UBND xã Tiến Hưng cho biết, ngay khi nhận được trình báo của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tam và chị Hà Thị Thương, cha mẹ cháu Kiều My, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã phối hợp cùng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích gì. Nhà trường cũng cho biết Xã cháu Kiều My là học sinh ngoan hiền, sống hòa đồng với bạn bè và chưa lần nào vi phạm nội quy nhà trường.

Vợ chồng chị Thương anh Tam mong rằng người dân, cộng đồng mạng ai biết thông tin về cháu Kiều My hay thấy cháu ở đâu hãy giữ lại và liên lạc với anh chị qua các số điện thoại 0326360604 - 0352008377 hoặc đưa cháu đến cơ quan Công an gần nhất để gia đình tới đón và xin bù đắp công ơn.

Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Cong-an-va-gia-dinh-tim-kiem-nhieu-ngay-khong-thay-nu-sinh-lop-9-o-B...Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Cong-an-va-gia-dinh-tim-kiem-nhieu-ngay-khong-thay-nu-sinh-lop-9-o-Binh-Phuoc-635436/