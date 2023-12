Nữ sinh lớp 7 bị bạn dùng kéo tấn công: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra chỉ đạo

Ngày 7-12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục và các sở, ngành, địa phương sau vụ việc học sinh lớp 7 gây thương tích cho bạn học cùng lớp.

Theo đó, UBND tỉnh BR-VT giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu phân công người theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh bị thương tích, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Sức khỏe của nạn nhân đã ổn định hơn

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp rà soát, tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an TP Vũng Tàu được giao điều tra, xác minh, trên cơ sở đó xử lý vụ việc đúng người, đúng việc và ổn định tình hình trong và ngoài phạm vi cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tại các trường học trên địa bàn..

Các nhà trường phải quán triệt mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Cạnh đó, phát huy hiệu quả vai trò của "Tổ Tư vấn tâm lý học đường"; siết chặt kỷ cương, nền nếp, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh. Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh tham gia và có hành động gây ra bạo lực học đường theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin và quản lý học sinh. Có các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5-12 tại một trường THCS ở TP Vũng Tàu xảy ra vụ việc nam học sinh lớp 7 cầm kéo đâm bạn nữ cùng lớp nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Do hoảng loạn, nam sinh này chạy lên lầu 4 với ý định nhảy xuống nhưng may mắn được giáo viên và các bạn khác ngăn cản kịp thời, đưa xuống phòng tư vấn của nhà trường để trấn an tinh thần.

Bạn nữ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

