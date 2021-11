Nữ quản lý quán bar đứng sau dàn gái xinh “câu” khách để đánh, cướp là ai?

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Minh Trang chưa có tiền án, tiền sự tuy nhiên là người lập ra kế hoạch dùng gái xinh “câu” khách đến quán bar để đánh, cướp.

Nguyễn Thị Minh Trang - người đứng sau dàn gái xinh “câu” khách đến quán Magic Lounge để đánh, cướp.

Liên quan đến vụ quán bar dùng gái xinh “câu” khách để đánh, cướp, ngày 14/11, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý 18 đối tượng về hành vi Cướp tài sản.

Các đối tượng nói trên là cổ đông, quản lý, nhân viên của quán bar Magic Lounge có địa chỉ tại 106 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) là quản lý của quán Magic Lounge.

Theo vị lãnh đạo này, Trang chưa có tiền án, tiền sự tuy nhiên là người lập ra kế hoạch dùng gái xinh “câu” khách đến quán bar để đánh, cướp.

Trang cùng các đồng phạm trong vụ án.

“Trước khi đến làm quản lý quán bar Magic Lounge, Trang đã làm việc tại nhiều quán bar khác trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có nhiều quán bar nổi tiếng. Quá trình làm việc tại đây, Trang đã học hỏi được các mánh lới trong ngành, bao gồm cả thủ đoạn “câu” khách về quán”, vị lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo cơ quan công an, sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Trang và các đồng phạm đã hợp tác, khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Liên quan đến cách thức hoạt động của quán bar Magic Lounge, một nam cư dân sống tại phố Tôn Đức Thắng, ngay gần quán bar chia sẻ, hàng ngày quán bar chỉ mở vào buổi tối muộn, mỗi lần tiếp khoảng 70 - 100 khách. Quán bar này nằm ở tầng cao của một toà nhà văn phòng, ở tầng 1 là một phòng giao dịch ngân hàng.

“Khách đến quán chủ yếu là giới trẻ và thường chơi đến đêm muộn. Thỉnh thoảng quán mở nhạc rất to làm chúng tôi không thể ngủ được. Vì vậy, chúng tôi đã vài lần phản ánh đến chính quyền và công an địa phương. Cơ quan chức năng cũng đã can thiệp, yêu cầu quán bar tuân thủ quy định hoạt động, không gây ảnh hưởng và quán cũng đã thay đổi, bật nhỏ nhạc hơn”, người đàn ông này chia sẻ.

Cũng theo người hàng xóm của quán bar, có vài lần ông chứng kiến việc khách và nhân viên quán đôi co, cãi cọ lớn tiếng tại hầm gửi xe của toà nhà rồi kéo nhau ra đường. Tuy nhiên sự việc nhanh chóng được đôi bên giải quyết, không có ẩu đả xảy ra.

Bên trong quán bar Magic Lounge.

Trước đó, theo cơ quan công an, năm 2019, Vũ Anh Hoàng (SN 1991, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa), Lê Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lounge để kinh doanh đồ uống.

Đến tháng 3/2020, chủ quán thuê Nguyễn Thị Minh Trang lên chương trình hoạt động với mục tiêu phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỷ đồng/tháng.

Trang đã xây dựng mô hình nhân sự, phổ biến cho nhân viên nữ có ngoại hình nóng bỏng, sử dụng mạng xã hội như Tinder, Facebook, Badoo... để “câu” khách đến quán. Trước khi khách đến, nhân viên sẽ bày sẵn “bàn tiệc”. Khi khách đến và ngồi 1 lúc, nhân viên nữ sẽ lặng lẽ bỏ trốn, để lại khách phải thanh toán toàn bộ số dịch vụ ăn uống trên bàn.

Nếu khách không có tiền, quán sẽ “giữ” lại đồ có giá trị. Trường hợp khách không trả, quán sẽ cho quản lý, nhân viên “bảo an” ra đe doạ, manh động hơn là đánh đập để khách phải trả tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, các nạn nhân buộc phải thanh toán số tiền từ 10 - 40 triệu đồng. Mọi hoạt động, “doanh thu” đều được Trang báo cáo cho chủ quán và các cổ đông.

