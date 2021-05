Nóng trong tuần: Thực hư thông tin nam sinh 14 tuổi bị một phụ nữ dâm ô phải cấp cứu

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thực hư thông tin nam sinh 14 tuổi bị một phụ nữ dâm ô phải cấp cứu; Bác sĩ nha khoa bị trộm đâm tử vong;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Hình ảnh của người phụ nữ và nam sinh được chủ Facebook Quách Thị Thêu đăng tải

Ngày 5/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với lực lượng an ninh mạng truy tìm chủ tài khoản facebook "Quách Thị Thêu" để xử lý nghiêm về hành vi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân "Quách Thị Thêu" đăng tải thông tin "truy tìm dâm phụ dâm ô nam sinh 14 tuổi ở TP Thủ Đức”. Chủ toàn khoản này còn nêu rõ tên, tuổi, hình ảnh, thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc.

Cụ thể, ngày 1/5, người phụ nữ tên H. (35 tuổi) rủ nam sinh tên Đ. (14 tuổi) đến nhà riêng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để chơi. Sau đó, H. có hành vi giam giữ và dâm ô nam sinh này trong phòng ngủ khiến nạn nhân chảy máu vùng kín, kiệt sức. Sau vụ việc, H. chở nam sinh đến bệnh viện rồi bỏ đi. Khi gia đình báo công an, H. khoá cửa nhà bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguy hiểm hơn, thông tin này xuất hiện trên trang facebook cá nhân "Quách Thị Thêu" đã thu hút nhiều bình luận và hàng loạt chia sẻ. Thậm chí có người còn chửi bới người phụ nữ thậm tệ, đe doạ "đoạt mạng" vì hành vi bạo dâm nam sinh mới 14 tuổi.

Sau khi thông tin được lan truyền trên facebook, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã vào cuộc xác minh nhưng không phát hiện sự việc như trên xảy ra trên địa bàn. Đáng nói, chủ tài khoản "Quách Thị Thêu" sau khi đăng tải thông tin liền xoá số tài khoản rồi biến mất.

Bác sĩ nha khoa bị trộm đâm tử vong

Hiện trường vụ án mạng

Chiều 7/5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng trộm cắp tài sản sau đó đâm tử vong một người xảy vào ngày 4/5, tại khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hai nghi phạm là Nguyễn Văn Đông (SN 1991, trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận, vào tối 4/5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến ngôi nhà thuộc khu phố 4, Thủy phát hiện một xe máy đậu trước tiệm thuốc tây của anh Phạm Văn Tài (33 tuổi, là bác sĩ nha khoa) nên đã tìm cách chiếm đoạt. Phát hiện sự việc, anh Tài đã tri hô và xông đến bắt giữ Thủy. Thấy vậy, Thủy rút dao chống trả quyết liệt và đâm một nhát vào vùng ngực anh Tài khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thủy chạy để chỗ của Đông cùng lên xe tẩu thoát.

Trộm đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh uống 3 hộp sữa rồi “hốt” 5 tỉ đồng

Đối tượng Sơn Thanh Tuấn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn là nghi can đột nhập ngôi biệt thự của ông P.T.S (nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh, ở phường 6, TP Trà Vinh) trộm số tài sản khoảng 5 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an Tuấn khai nhận, chiều 3-5, phát hiện nhà ông S. đi vắng nên đột nhập bằng cửa sau. Tuấn dùng xà beng có sẵn tại hiện trường phá khóa vào nhà, phá két sắt lấy đi 66 lượng vàng, 35.000 USD.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà. Tối hôm đó, ông S. về đến phát hiện bị trộm tài sản nên đã báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi can gây ra vụ trộm là Tuấn nên triển khai truy bắt. Chiều 7/5, Tuấn chuẩn bị bỏ trốn thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt giữ.

Nữ sinh viên tiếp tay cho hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Hà Nội

Trần Thị Phương Thảo tại trụ sở công an.

Ngày 3/5, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (cùng SN 1999, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Trước đó, vào trưa 20/4, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống tại số nhà 464 Nguyễn Trãi. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, thị thực nhập cảnh.

Qua xác minh, Công an quận Thanh Xuân xác định, căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo (nghề nghiệp sinh viên) thuê từ tháng 12-2020.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận, vào năm 2020, Thảo quen với Ou Guo Pei và đối tượng tên Vương (đều là người Trung Quốc). Vương và Ou Guo Pei đặt vấn đề nhờ Thảo thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở.

Sau đó, Thảo rủ thêm bạn cùng quê là Huệ tìm thuê lại một số căn hộ chung cư để tiếp tay cho nhóm người nhập cảnh trái phép theo đơn “đặt hàng” của nhóm Vương. Đinh Thị Huệ cũng thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân để tiếp tay cho Thảo. Trong 2 căn hộ này, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép.

Cơ quan công an xác định, Thảo đã hưởng lợi 140 triệu đồng, Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng qua việc tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này.

“Yêu râu xanh” bệnh hoạn liên tục sàm sỡ nữ sinh trung học ở Hà Nội

Nguyễn Văn Hùng tại trụ sở công an.

Ngày 8/5, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại Tuy Lai, Mỹ Đức) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h ngày 27/4, Hùng điều khiển xe máy theo hướng từ thôn Đình Lê đến thôn Trù, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Trên đường đi qua trường cấp 2 xã Tuy Lai, Hùng nhìn thấy 3 cháu học sinh nữ đang đi đến trường nên đã áp sát rồi sàm sỡ cháu H. (SN 2008), sau đó phóng xe đi tiếp.

Trên đường đi đến thôn Trù, Hùng tiếp tục chặn xe đạp của cháu Q. (SN 2007) rồi có hành vi sàm sỡ cháu Q, sau đó Hùng lên xe bỏ đi.

Ngày 29/4, Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. Tại cơ quan công an, “yêu râu xanh” đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

