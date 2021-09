Nóng trong tuần: Nữ chủ cửa hàng điện thoại bị con nợ tấn công, cưỡng bức giữa ban ngày

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nữ chủ cửa hàng điện thoại bị con nợ tấn công, cưỡng bức giữa ban ngày; Tiểu bậy trước nhà đại ca giang hồ Thảo “Thủy”, thanh niên bị truy sát kinh hoàng;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Nữ chủ cửa hàng điện thoại bị con nợ tấn công, cưỡng bức giữa ban ngày

Lê Văn Phương tại thời điểm bị bắt giữ

Ngày 14/9, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Phương (20 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng dâm và cướp tài sản.

Tại trụ sở công an, Phương khai nhận, đã mua điện thoại trả góp tại cửa hàng của chị Đ.T.K.P (33 tuổi), ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Phương mới trả 3 triệu và nợ lại 8 triệu.

Trưa 11/9, Phương gọi điện cho chị P., yêu cầu nữ chủ nợ đến căn nhà mà Phương đang thuê ở phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc để trả tiền nợ. Khi chị P. đến nơi, Phương đã dùng dao khống chế, trói tay, cướp tài sản của nạn nhân. Chị P. chống cự liền bị Phương dùng dao cứa vào cổ, đâm 1 nhát vào tai. Đối tượng sau đó còn cưỡng dâm nạn nhân 2 lần.

Đến 22h cùng ngày, chị P. nhờ Phương chở về cửa hàng điện thoại, đồng thời bí mật nhắn tin cầu cứu anh trai. Anh trai chị P. cùng một số người dân đã khống chế được Phương tại đây và bàn giao cho Công an xã Lộc Thành.

Tiểu bậy trước nhà đại ca giang hồ Thảo “Thủy”, thanh niên bị truy sát kinh hoàng

Cơ quan công an khám xét nhà riêng của Bùi Văn Thảo (ảnh nhỏ)

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nga Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo “Thủy”; SN 1982; trú xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 16/9, Phòng PC02 đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là đàn em của Bùi Văn Thảo gồm Đỗ Xuân Hưởng (SN 1995) và Mai Văn Lệnh (SN 1991) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với Thảo “Thuỷ”, anh Bùi Văn Học (SN 1995, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đã đến nhà Thảo, đứng ngoài cửa chửi bới, thách thức và tiểu tiện ngay trước cửa.

Bực tức, Thảo đã gọi điện thoại cho 2 “đàn em” của mình là Hưởng và Lệnh đến nhà anh Học để “thanh toán”. Tại đây, nhóm đối tượng đã đánh anh Học trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém trọng thương anh Bùi Văn Đức (anh trai Học).

Sau 7 ngày điều tra, truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng gây án nói trên.

Bị truy sát trong lúc chơi bida, nam sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội gặp tai nạn tử vong

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh T. Ảnh:YB

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/9, anh N.V.T (19 tuổi, trú tại xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cùng một số người khác chơi tại quán bida ở xã Hòa Cuông. Trong quá trình chơi, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Một lúc sau thấy đối phương cầm theo hung khí truy sát, anh T. vội vàng dùng xe máy bỏ chạy. Mới di chuyển cách quán bida 1km, thì anh T. gặp tai nạn dẫn tới tử vong.

Được biết, anh T. đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Do dịch bệnh nên nạn nhân vẫn đang ở nhà.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Trấn Yên đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Liên tiếp phát hiện 2 thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Thủ Đức

Khu vực nhà trọ phát hiện thanh niên tử vong ở đường 79

Sáng 15/9, người dân khu nhà trọ thuộc đường 79 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) phát hiện một thanh niên sống tại đây tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an địa phương ngay sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân nam (24 tuổi, quê Tiền Giang).

Trước đó, ngày 14/9, người dân ở trọ trên đường 12E (thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) ngửi thấy mùi hôi phát ra từ 1 phòng trọ cùng dãy nên nghi ngờ và gọi báo cho cơ quan chức năng.

Khi công an phường đến phá cửa vào bên trong thì phát hiện bên trong nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là thanh niên 23 tuổi.

“Bẫy tình” trong khách sạn của cô gái 19 tuổi

Phạm Thị Quỳnh Như tại cơ quan công an

Ngày 14/9, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Quỳnh Như (SN 2002, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TP Mỹ Tho tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường 5. Nạn nhân là nam thanh niên ở TP Mỹ Tho.

Theo trình bày, đầu năm 2021, nạn nhân đã quen biết với cô gái tên Như thông qua mạng xã hội. Ngày 30/6, Như nhắn tin hẹn nạn nhân đến khách sạn ở phường 5 để tâm sự. Sau khi nhận phòng, Như nói người này vào nhà vệ sinh tắm và nhanh chóng lấy trộm 2 điện thoại, ví tiền và xe máy rời khỏi khách sạn.

Sau hơn 2 tháng điều tra, Công an TP Mỹ Tho đã làm rõ thủ phạm, mời Như đến làm việc. Như thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-nu-chu-cua-hang-dien-thoai-bi-con-no-tan-cong-cuong-buc-giua-ban-ngay-50202119918598139.htm