Bắt nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai trong đêm

Chủ Nhật, ngày 11/09/2022 07:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã bắt giữ nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lúc 0 giờ 25 phút hôm nay 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cục nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng (SN 1988, quê Thanh Hoá; hiện ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietcombank Biên Hoà- Phòng giao dịch Tam Phước vào chiều ngày 8-9.

Nghi can bị bắt giữ (áo hồng)

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý đối tượng thu giữ 1 khẩu súng, xe mô tô đối tượng sử dụng gây án, tiền...

Khẩu súng liên quan vụ cướp

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

