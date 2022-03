Nổ "quen nhiều VIP trên Trung ương", ôm gọn 3 tỷ "chạy sổ đỏ"

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diễm Phúc, sinh năm 1981, ngụ tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, vào đầu tháng 7/2019, chị Phạm Thị Yến, sinh năm 1967, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Diễm Phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3 ha đất nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặc dù không quen biết, không làm được các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai nhưng Phúc giới thiệu có quen biết với một số lãnh đạo ở Trung ương và địa phương nên nhận làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nguyện vọng của chị Yến.

Đối tượng Phúc bị bắt giữ, di lý về Công an Đồng Nai.

Để chuyển đổi được mục đích sử dụng 5,3 ha đất nông nghiệp, Nguyễn Thị Diễm Phúc đã yêu cầu chị Yến phải đưa 7 tỷ đồng, gọi là phí dịch vụ. Trước mắt, Phúc yêu cầu chị Yến đưa trước 3 tỷ đồng ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận để tách thửa. Phúc hứa với chị Yến trong thời gian 4 tháng kể từ khi hai bên ký thoả thuận nhờ tách thửa sẽ tách xong 5,3 ha ra thành các số tương ứng 100m2/thửa.

Ngày 1/8/2019, tại thị trấn huyện Long Thành, Đồng Nai, chị Yến đã đưa cho Nguyễn Thị Diễm Phúc 1 tỷ đồng. Đến ngày 8/8/2019, chị Yến tiếp tục chuyển vào tài khoản của Diễm Phúc 2 tỷ đồng. Tuy nhiên hết hạn 4 tháng, Phúc không thực hiện như thoả thuận ban đầu và tìm cách né tránh, cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.

Ngày 19/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Diễm Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 25/3/2022, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Phúc đang lẩn trốn trong một căn nhà tại TP Vũng tàu. Ngày 26/3 Phúc đã bị bắt khẩn cấp và di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

