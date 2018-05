Những tên trộm bị bắt còn ú ớ “để yên cho em ngủ”

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 19:01 PM (GMT+7)

Lăn quay ra ngủ tại hiện trường, những tên trộm này khiến người đi bắt phải phì cười vì… lay mãi mới dậy.

“Mấy anh đừng phá, em say rồi, buồn ngủ lắm”

Tên trộm say giấc nồng dưới nền nhà anh Tuấn

Trước đó 1 tháng, vào tháng 5/2015, ông Lê Đình T đến nhà người quen ở Gia Lai chơi. Ông dựng xe ngoài hiên rồi vào nhà trò chuyện cùng gia chủ.

20 phút sau, ông đứng dậy ra về thì chiếc xe đã không cánh mà bay.

Công an xã ngay lập tức truy tìm thủ phạm.

Chừng 10 phút sau, công an bắt gặp Ngô Anh Tuấn đang ngủ bên cạnh chiếc xe trên đường. Khi bị công an lay dậy, Tuấn ngáp ngắn ngáp dài nói: “Mấy anh đừng phá, em say rồi, buồn ngủ lắm”. Lúc này miệng Tuấn sặc mùi rượu.

Tuấn khai sau khi trộm được chiếc xe máy, vì không có chìa khóa nên đối tượng này đành dắt bộ. Đi được chừng 1km, cơn say ập đến nên Tuấn ngã vật ra đường để… ngủ ngay bên cạnh “chiến lợi phẩm”.

Trộm xong ngủ lăn quay bên cạnh nữ chủ nhà

Đêm 20/11/2015, sau khi đi chơi về, anh Nguyễn Hữu Tuấn (Nghệ An) phát hiện 2 con gà của nhà bị bẻ cổ chết, để gọn trong túi nilon đặt ở góc phòng ngoài.

Khi bước vào phòng ngủ để gọi vợ dậy, anh bất ngờ vấp phải một “chướng ngại vật”. Hốt hoảng bật đèn lên, anh phát hiện một người lạ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh giường ngủ của 2 vợ chồng, bên cạnh là chiếc ví của anh.

Trong khi đó, trên giường, vợ anh vẫn ngủ say như chết. Anh phải lay một hồi, chị mới tỉnh dậy, sửng sốt nhìn “vị khách” không biết từ đâu đến.

Đến tận khi bị tra tay vào còng, tên “đạo chích” này mới lơ mơ tỉnh kèm theo một cái ngáp “sái quai hàm”, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, không hiểu vì sao có nhiều người vây xung quanh mình thế.

Tên trộm mê ngủ đó là Hồ Đắc Nhật Tân (Thừa Thiên - Huế). Cơ quan chức năng nhận định, có thể Tân đã xịt thuốc mê vào buồng ngủ khiến nữ gia chủ ngủ li bì. Bản thân Tân cũng hít phải thuốc mê nên đang hành sự thì cũng lăn ra ngủ luôn.

Đột nhập nhà đại gia, “đạo chích” ăn, ngủ tự nhiên như nhà mình

Do từng làm thuê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) nên Võ Viết Cường (Khánh Hòa) biết được nhiều tư dinh đại gia có rất nhiều của cải. Hằng ngày, mỗi khi đi làm thuê, Cường đều dành thời gian quan sát và tính toán cách thức chui vào nhà.

Để che giấu hành tung, Cường về quê mai danh ẩn tích một thời gian. Sau đó, một ngày đẹp trời thangs 6/2015, Cường đón xe từ quê nhà vào Phú Mỹ Hưng, chui vào nhà một đại gia qua cửa thông gió.

Tuy nhiên, do vừa đi một đoạn đường dài nên Cường nhanh chóng thấy đói bụng. Đối tượng mò xuống bếp nấu nước pha mì ăn rồi vào phòng ngủ lấy một chiếc điện thoại. Chẳng ngờ, “căng da bụng, chùng da mắt”, Cường bỗng buồn ngủ và lăn ra đánh một giấc đến sáng.

Khi chủ nhà thức dậy, thấy trộm đột nhập nên đã tri hô và bắt giữ giao công an.

Trộm xong, lấy sữa uống rồi ngủ quên

Số tài sản Hoàng gom được trong phòng làm việc của hiệu trưởng

Trước đó, vào 3/2014, Cao Tuấn Hoàng (ngụ Đắk Lắk) đột nhập vào phòng làm việc của Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, Hoàng mở tủ lấy máy ảnh, máy quay phim cùng chiếc đồng hồ đeo tay.

Sau một hồi lục lọi, đối tượng này đã lấy được 1 máy ảnh, 2 máy quay phim và 1 đồng hồ có giá trị.

Tuy nhiên, Hoàng không vội tẩu thoát mà thong thả mở tủ lạnh lấy 2 hộp sữa để uống rồi ung dung ngồi trên ghế ngủ như đang ở nhà mình.

Đến 5h sáng, lực lượng bảo vệ của nhà trường phát hiện vụ việc, bao vây bắt được kẻ trộm và bàn giao cho công an.

Vào nhà ăn trộm, ngủ quên trong gầm giường

Đột nhập vào nhà đợi gia chủ ngủ say để trộm tiền nhưng tên trộm Nguyễn Tiến Đồng đã bị bắt chỉ vì lý do có một không hai: Ngủ quên.

Vụ việc xảy ra vào năm 2006.

Theo đó, sau cả năm làm lụng vất vả, anh Trần Văn Tám (Bình Phước) mới lãnh được 124 triệu đồng. Muốn về quê ăn Tết sớm nên anh mua rượu và đồ nhắm về rủ hàng xóm nhậu, sau đó hát karaoke. Sau đó ai về nhà nấy.

Nửa đêm anh dậy đi ra ngoài sân. Khi trở về, anh chợt nghe thấy tiếng ngáy đều đều cất ra từ… phòng khách.

“Phòng khách không có người sao lại có tiếng ngáy?”, anh tự hỏi rồi bật đèn lên. Lúc này anh mới giật mình khi thấy một người đàn ông lạ đang ngủ dưới gầm giường, tiếng ngáy đều đều cất lên. Anh vội khóa cửa rồi gọi hàng xóm.

Trở về, anh thúc gậy vào kẻ lạ mặt. Vừa mở mắt, tên này hốt hoảng lao ra phía cửa chính hòng chạy trốn nhưng đã bị tóm gọn.