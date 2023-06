Nhóm tín dụng đen lấy gạch ném toác đầu con nợ

Ngày 1-6, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ Đinh Văn Tâm, Nguyễn Doãn Hà (32 tuổi, cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Đinh Công Vinh (30 tuổi, trú thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố 4 (phường Xuân An, TP Phan Thiết) vào ngày 16-5-2023.

Nhóm tín dụng đen đánh phụ nữ vừa bị tạm giữ. Ảnh: PP.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2023 bà HTT (52 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) vay của Tâm số tiền 10 triệu đồng. Mỗi ngày bà T phải trả góp cho Tâm 500.000 đồng và góp trong vòng 25 ngày. Tuy nhiên bà T chỉ trả góp được 10 ngày thì không có khả năng trả tiền nữa.

Khoảng 23 giờ ngày 16-5, sau khi nhậu xong, Tâm rủ Hà và Vinh đi đến nhà bà T để gây áp lực cho bà T trả tiền.

Khi đến, thấy hai đống gạch phía trước cổng nên cả nhóm lấy gạch ném vào nhà và chửi bới bà T. Bà T mở cửa thì bị Tâm và Vinh dùng gạch ném trúng.

Khi người nhà bà T chạy ra thì nhóm của Tâm trước khi bỏ chạy còn ném gạch trúng bà T té xuống đất. Nhóm của Tâm bỏ chạy để lại một chiếc xe mô tô. Riêng bà T được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu với vết thương ở phần đầu.

Camera ghi lại sự việc nhóm tín dụng đen tấn công bà T.

Sau khi gây ra vụ việc, Tâm, Hà, Vinh bỏ trốn và Công an TP Phan Thiết đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra, tìm kiếm bị hại để xử lý nhóm tín dụng đen này về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 28-5, Công an TP Phan Thiết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang Điệp (24 tuổi, trú xã Thanh Mỹ, huyện Sơn Tây, TP Hà Nội), Trần Khắc Thế Anh (31 tuổi, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Hiền (41 tuổi, trú xã Chân Lý, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra tội cho vay lãi nặng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Phan Thiết đã xác định thêm hai thanh niên khác có liên quan vụ án là Ngô Khắc Thảo (còn gọi Hưng, 38 tuổi, thường trú phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Phạm Văn Phong (31 tuổi, trú xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Đây là nhóm hoạt động theo kiểu tín dụng đen đã cho ông LTX (ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết) vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất từ 25,83%/tháng đến 38,38%/ tháng.

Công an TP Phan Thiết đề nghị những người đã vay tiền của hai nhóm tín dụng đen vừa nêu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan thiết để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

