Nhóm thanh niên đất Cảng mang hung khí truy sát khiến 1 người tử vong

Các đối tượng tại trụ sở công an.

Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Chung, Nguyễn Hoàng Giang, Lương Đình Phúc, Phạm Thành Đạt (từ 17 - 19 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng) về tội Giết người.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Sang (16 tuổi, trú TP Hải Phòng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 31/8, Công an quận Dương Kinh nhận được tin báo của người dân về việc vào khoảng 23h30 ngày 30/8, tại đường Phạm Văn Đồng, Tổ 5, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Hậu quả khiến anh Trần Văn Quang (17 tuổi, trú thôn Câu Hạ A, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng) bị thương, được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu nhưng đã tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng xác định ngày 30/8, Nguyễn Trọng Khánh điều khiển xe chở Phạm Xuân Sang ngồi sau cầm gậy tre cùng đồng bọn đi gây gổ đuổi đánh Vũ Bá Long. Nguyễn Hoàng Giang điều khiển xe chở Phan Văn Chung cầm 1 gậy sắt đầu hàn dao nhọn cùng Phạm Thành Đạt điều khiển xe chở Lương Đình Phúc cầm 1 dao mèo đuổi đánh Trần Văn Quang, Hoàng Đăng Đạt.

Khi đến khu vực gầm cầu vượt cao tốc địa phận quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, Phan Văn Chung dùng gậy sắt đầu hàn dao nhọn vụt anh Trần Văn Quang, Hoàng Đăng Đạt dẫn đến việc anh Trần Văn Quang điều khiển xe lao lên vỉa hè đâm vào cột biển báo giao thông và xảy ra hậu quá nghiêm trọng như trên.