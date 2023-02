Nhóm thanh niên chặn đánh tài xế container vì bị tạt đầu xe

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sơn (SN 1982, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Trương Văn Minh (SN 1987), Nguyễn Thành Long (SN 1990) và Nguyễn Đình Nam (SN 1996, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 10/2, Sơn điều khiển ôtô mang BKS 29C-002.81 chở theo nhóm bạn (Minh, Long và Nam) từ Hà Nội về KCN Minh Quang (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Khi di chuyển đến địa phận phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào), container mang BKS 34C-156.83 do Đỗ Văn Tuấn (SN 1990, quê Hải Dương) điều khiển từ phía sau vượt lên, tạt qua đầu xe do Sơn điều khiển.

Bực tức vì bị tạt đầu xe, Sơn đã lái ôtô đuổi theo, chặn đầu xe container trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội – Hải Dương. Tại đây, nhóm của Sơn đã sử dụng gậy gỗ, bàn cào đập vào cabin xe container dẫn đến xô xát, hỗn chiến.

Vụ việc hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến quốc lộ 5 ùn tắc hàng trăm mét, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an thị xã Mỹ Hào đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và người liên quan vụ án.

