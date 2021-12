Nhậu xỉn, nhóm thanh thiếu niên ngông cuồng ra đường "gặp ai chém đó"

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi nhậu xỉn dẫn tới xô xát với người đi đường, nhóm thanh niên cầm hung khí chạy ra đường tìm đối thủ nhưng gặp ai đi ngang cũng tấn công.

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Châu Linh (20 tuổi, quê Cần Thơ), Bùi Văn Hiền (17 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Tuấn Vũ (16 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Bạc (17 tuổi, quê Bạc Liêu), Tô Thành Nhân (16 tuổi, quê Kiên Giang).

Đồng thời công an vẫn đang truy bắt một số đối tượng còn lại về hành vi trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 11-12 Linh cùng với Vũ, Trương Thanh Dũng (26 tuổi), Lê Văn Hiếu (20 tuổi, cùng quê An Giang) và một số người khác ngồi nhậu tại một quán ăn trên địa bàn phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi uống hết 3 két bia, các đối tượng rủ nhau về nhà trọ của Linh tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp để nhậu tiếp. Tại phòng trọ, cả nhóm nhậu tới 1 giờ sáng 12-12 thì hết bia nên Linh và Hiếu chở nhau đi mua bia.

Đến ngã tư Ông Đông, nhóm Linh gặp anh Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi) và anh Trương Thành Dương (34 tuổi, cùng quê Bình Dương) chở nhau trên xe máy chạy hướng ngược lại.

Do anh Tiền và Dương cũng đã nhậu nên có buông lời chửi, đòi đánh Linh và Hiếu. Linh và Hiếu nghe vậy liền quay xe lại và đánh nhau với hai anh Dương, Tiền.

Hung khí thu giữ được.

Sau đó Linh về phòng trọ kể lại cho Dũng nghe nên Dũng kêu Linh chở đi tìm hai người kia để đánh trả thù, khi đi Dũng mang theo một con dao và một cây rìu tự chế.

Khi tới ngã tư Ông Đông thì thấy anh Dương, Tiền đang đứng ở đây. Thấy Dũng, Linh đi tới, anh Tiền điều khiển xe bỏ chạy, bỏ lại anh Dương.

Dũng cầm hung khí xông vào đánh anh Dương, do đã nhậu xỉn nên anh Dương chỉ ngồi im, không còn chống trả nổi. Đánh xong anh Dương, Linh - Dũng quay về phòng trọ nhậu tiếp, còn anh Dương được người thân tới đưa đi cấp cứu.

Một lúc sau, Bạc, Hiền, Nhân, Phải (chưa rõ lai lịch) đang nhậu thì nghe tin Linh (quen biết ngoài xã hội) bị đánh nên kéo qua phòng trọ của Linh hỏi thăm tình hình.

Nghe Linh kể lại, cả nhóm liền rủ nhau đi tìm hai anh Dương - Tiền để đánh tiếp. Bạc, Hiền, Nhân, Phải, Dũng, Linh, Vũ chở nhau trên 3 xe máy cầm hung khí chạy ra đường. Khi tới trước một cây xăng cả nhóm thấy anh Triệu Văn Huy (18 tuổi, quê Đắk Lắk) đang đứng bấm điện thoại. Nhầm tưởng anh Huy là 1 trong 2 anh đối thủ (Dương, Tiền) nên cả nhóm lao vào tấn công làm anh Huy bị thương nặng.

Các đối tượng sau đó tiếp tục di chuyển tới đường Tân Hiệp 04 thì gặp 3 thanh niên chở nhau trên xe máy chạy ngược lại. Ngay lập tức nhóm của Linh chặn đầu xe rồi lao tới đánh 3 thanh niên này làm cả 3 phải đi cấp cứu.

Các nạn nhân sau đó tới cơ quan công an trình báo.

Một ngày sau, Bạc, Hiền, Nhân tới công an đầu thú. Công an sau đó bắt giữ Linh, Vũ. Riêng Trương Thanh Dũng và Lê Văn Hiếu đã rời khỏi địa phương, hiện công an đang truy bắt.

