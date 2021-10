Bảo vệ trường học đâm đồng nghiệp vì không được xin lỗi

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 27-10, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Khoa (SN 1975, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) 13 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988), đồng nghiệp với bị cáo.

Bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Khoa và anh Nguyễn Anh Tuấn cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Bảo An Việt Nam, được phân công nhiệm vụ làm bảo vệ tại Trường liên cấp song ngữ Well Spring (Trường Well Spring), tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Khoảng 18h30 ngày 20-4-2021, Khoa đến Trường Well Spring làm việc thì bị anh Tuấn (Tổ trưởng tổ bảo vệ) lập biên bản vì Khoa đến làm muộn 1h30 nhưng không có lý do. Khoa không đồng ý nên xé biên bản, dẫn đến hai bên cãi vã, đánh nhau, cho đến khi có người đến can ngăn.

Khoảng 6h40 ngày 21-4-2021, do vẫn bực tức về việc bị anh Tuấn lập biên bản và đánh nhau hôm trước nên trước khi đi làm Khoa mang theo hai con dao, một dao bầu và một dao nhọn với ý định trả thù đồng nghiệp. Khoa cho hai con dao vào túi quần rồi đến phòng bảo vệ (cổng số 2) Trường Well Spring.

Tại đây, Khoa yêu cầu anh Tuấn xin lỗi mình việc hôm trước nhưng không được nên Khoa đã dùng dao bầu bất ngờ đâm vào ngực anh Tuấn. Không chỉ thế, Khoa còn ôm ghì đồng nghiệp từ phía sau để con dao găm vào người anh Tuấn.

Lúc này, hai nhân viên bảo vệ khác đã kịp thời khống chế Khoa, tước đoạt con dao bầu và giải cứu anh Tuấn. Sau đó, Khoa tiếp tục lấy con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra chĩa về phía anh Tuấn đe doạ “Hôm nay tao sẽ giết mày”. Tuy nhiên, do những người trong tổ bảo vệ kịp thời ngăn chặn nên Khoa bỏ về.

Anh Tuấn được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên không mất mạng, nhưng bị tổn hại 43% sức khoẻ. Còn Khoa, gây án xong, y về nhà cất hung khí và đến Công an phường Bồ Đề đầu thú.

