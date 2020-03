Nhận hàng trăm triệu để chạy "biên chế", nguyên Giám đốc Bệnh viện bị bắt giữ

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 14:22 PM (GMT+7)

Lợi dụng việc thi tuyển công chức, viên chức, Hà Văn Tần và Tào Ngọc Mão đã nhận hàng trăm triệu đồng của người lao động hợp đồng để lo chạy "biên chế".

Hà Văn Tần (trái) và Tào Ngọc Mão.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ"; Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Tần (SN 1973, nguyên là Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn) và Tào Ngọc Mão (SN 1967, nguyên là Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bệnh viên đa khoa huyện Quan Hóa) về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT khám xét nơi làm việc của 2 đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT, từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, lợi dụng việc thi tuyển công chức, viên chức, Hà Văn Tần và Tào Ngọc Mão khi đó đang giữ chức vụ Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức hành chính bệnh viện đa khoa Quan Hóa đã câu kết với nhau nhận tiền của nhiều lao động hợp đồng.

Tần và Mão đã hứa hẹn sẽ "lo" trúng tuyển cho số người này. Tổng số tiền mà cả hai đối tượng nhận là 425 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, thu thập thêm các tài liệu, vật chứng và xác minh những người có liên quan.

