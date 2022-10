Người phụ nữ "tung cước" đạp vỡ kính ô tô, cắn đứt tai cô gái nói gì về nguyên nhân?

Được sự vận động của cơ quan chức năng, người phụ nữ "tung cước" đạp vỡ kính ôtô, cắn đứt tai cô gái gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa đã tới cơ quan công an trình diện

Ngày 24-10, tin từ Công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết chị H. (SN 1992; ngụ huyện Như Thanh), người phụ nữ liên quan tới 2 đoạn clip đạp vỡ kính ôtô và cắn đứt một phần tai của cô gái chiều 22-10, đã tới công an trình diện, thừa nhận hành vi của mình.

Hình ảnh người phụ nữ lao lên nắp capo đạp vỡ kính xe ôtô. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an thị trấn Nông Cống, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan này đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Được sự vận động của cơ quan công an, tối 23-10, chị H. đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo lời khai ban đầu, người phụ nữ này và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm, nên ngày 22-10 khi chị H. đi siêu thị mua đồ đã bắt gặp chồng lái ôtô chở theo một người phụ nữ. Do quá ghen tuông, chị H. đã không kiềm chế được bản thân nên có hành động trên.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày 22-10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước.

Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong chiếc xe.

Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ôtô đã bị cắn mất một phần tai bên trái.

Một lãnh đạo thị trấn Nông Cống xác nhận sự việc xảy ra trên Quốc lộ 45 đoạn qua khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều ngày 22-10. Sự việc xuất phát từ ghen tuông vợ chồng.

Hiện vụ việc được Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

