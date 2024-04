Người phụ nữ suýt bị lừa hàng chục triệu đồng qua tin nhắn với ‘con gái’

Ngày 3-4, lãnh đạo UBND xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã vừa kịp thời hỗ trợ người phụ nữ suýt bị lừa đảo hàng chục triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 2-4, bà PTC. (61 tuổi, ngụ tại xã Hạ Trạch) đến trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã rút 45 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho con gái ở Nhật Bản.

Khi thấy thông tin của người nhận không phải là con gái bà C, cán bộ giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng nên đã giải thích và khuyên bà C cần xác minh kỹ trước khi chuyển tiền.

Người phụ nữ suýt bị lừa đảo hàng chục triệu đồng qua tin nhắn với ‘con gái’ ở Nhật Bản. Ảnh: CTV

Được tư vấn, bà C sau đó đã kiểm tra lại thông tin trong tin nhắn của con gái yêu cầu. Kết quả, đã có kẻ giả danh con gái bà C, nhắn tin lừa bà C chuyển tiền.

Trong nội dung tin nhắn, kẻ gian đã đưa ra câu chuyện con gái bà C cần đổi tiền gấp cho bạn cùng làm ở Nhật Bản và bảo mẹ vay tiền.

Sau đó, yêu cầu bà C chuyển vào một tài khoản ngân hàng chỉ định, nói là người nhà của bạn.

Cứ nghĩ người nhắn tin là con gái, bà C quyết định ra quỹ tín dụng để rút tiền, chuyển đi theo yêu cầu. Rất may cán bộ tín dụng nhanh trí, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo.

Được biết, đây là lần thứ sáu, Quỹ tín dụng nhân dân xã Hạ Trạch ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo qua mạng đối với khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Đơn vị này cũng khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị mất tiền.

