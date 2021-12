Người phụ nữ bị 3 thanh niên bịt mặt cướp túi xách giữa ban ngày

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 09:14 AM (GMT+7)

Người phụ nữ bị 3 thanh niên bịt mặt cướp túi xách giữa ban ngày. Số tài sản mà nhóm này cướp được sẽ được dùng cho việc ăn chơi.

Ngày 5/12, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã bàn giao C.X.D (SN 2005), N.Q.H (SN 2006) và C (SN 2006) cùng trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, cùng tang vật cho cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 4/12, tại ngã ba chợ Bò thuộc khối 4, thị trấn Cầu Giát, chị N.T.P (SN 1969) bị 3 đối tượng điều khiển xe máy và cướp giật 1 túi xách trong đó có số tiền 23,9 triệu đồng và 1 số giấy tờ quan trọng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn khi nhóm cướp này tháo biển kiểm soát xe, trùm kín mặt mũi, ngụy trang phương tiện.

Sau khi sàng lọc các đối tượng cộm cán trên địa bàn, cơ quan công an đã được bắt D, H và C.

Tại cơ quan công an, nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền cướp được, nhóm này dùng để ăn chơi, tiêu xài.

