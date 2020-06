Người đàn ông rủ bạn gái đến nhà trọ mở nhạc giữa đêm để phê ma túy

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Công an kiểm tra căn nhà đang mở nhạc ầm ĩ giữa đêm khuya phát hiện đôi nam nữ đang phê ma túy.

Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 3/6, tổ công tác Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện tiếng nhạc ầm ĩ vang ra từ tầng 1 ngôi nhà trong ngõ 259 Nguyễn Khang gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh và an ninh trật tự.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ là 2 viên nén màu xám, 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có 1 thẻ cứng màu đen. Đấu tranh khai thác, các đối tương khai nhận đây là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Đặng Tuấn Anh (SN 1979, trú tại Láng Thượng, Đống Đa) và Nguyễn Hồng H. (SN 1996, trú tại Sơn Tây). Tuấn Anh khai nhận đã mua ma túy và rủ bạn gái sử dụng cùng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,295g ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

