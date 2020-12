Người đàn ông mù tử vong trong tư thế treo cổ

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 09:00 AM (GMT+7)

Đi lấy mủ cao su về nhà thì phát hiện cha tử vong, con gái ông Điểu Đui quá hoảng sợ, chạy ra kêu cứu hàng xóm tới trợ giúp.

Chiều 9-12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nhằm làm rõ cái chết của ông Điểu Đui (50 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng), người tử vong trong tư thế treo cổ vào trưa cùng ngày.

Hàng xóm chia buồn với gia đình ông Điểu Đui

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, con gái ông Điểu Đui đi lấy mủ cao su về thì phát hiện cha đã tử vong trong tư thế treo cổ giữa nhà bằng một sợi dây thừng. Vì quá hoảng sợ, em chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm tới trợ giúp.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng và Công an xã Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người nhà ông Điểu Đui cho biết, ông bị mù bẩm sinh. Vợ ông là bà Thị Thông (39 tuổi) đi làm ăn xa 2 tháng nay không về nhà.

