Người đàn ông chết bí ẩn trong chung cư ở TP.HCM: Bắt giữ một nghi can

Ngày 19/3, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông P.H.T. (38 tuổi, ngụ tầng 12, chung cư trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8).

Chung cư nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều 18/3, cư dân sống tại chung cư trên phát hiện ông T. tử vong trong căn hộ của mình, trên người có nhiều vết bầm nên gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 8 có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo cư dân, sáng cùng ngày, ông T. có tổ chức ăn nhậu cùng một số người bạn ở căn hộ. Sau đó ông T. xuống sảnh cung chung thì bị một người lạ đánh. Nạn nhân sau đó trở về căn hộ của mình ngủ, đến chiều thì người dân phát hiện ông T. đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ một nghi can.

