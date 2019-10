Người đàn ông bị đôi nam nữ chặn đường đập đánh dã man

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 20:21 PM (GMT+7)

Đang di chuyển trên đường, người đàn ông bất ngờ bị đôi nam nữ đi hai xe máy chặn lại đánh tới tấp. Sau khi đánh gục nạn nhân, đôi nam nữ lên xe nhanh chóng rời hiện trường.

Tin pháp luật Sự kiện:

Chiều 25/10, Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết đang xác minh danh tính đôi nam nữ có hành vi chặn đầu xe người đi đường và tấn công khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều cùng ngày trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, người đàn ông tên V.U đi xe máy mang biển số Kiên Giang lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ TP.Thủ Dầu Một về TX.Thuận An.

Người đàn ông bị đánh gục trên đường

Khi ông U. chạy đến đoạn thuộc khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh thì bất ngờ bị một đôi nam nữ đi trên 2 xe máy chặn đầu, bất ngờ lao vào đánh tới tấp khiến nạn nhân nằm gục dưới đường rồi cả 2 lên xe bỏ đi.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây chưa lâu, vào sáng 21/10 trên QL13 đoạn thuộc TX. Thuận An cũng xảy ra vụ đôi nam nữ đi ô tô chặn xe tải dùng kiếm chém tới tấp người đi đường. Đối tượng sau đó đã đến công an trình diện và đang bị điều tra liên quan đến chiếc xe nghi có nguồn gốc không rõ ràng.