Người đàn ông 50 tuổi mang thân phận bị can 30 năm

Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu giải quyết đơn

Trao đổi với PV, Công an huyện Đức Thọ từng cho biết: “Thời gian qua, công an huyện đã nhận được đơn của ông Dương. Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu VKSND huyện Đức Thọ và Công an huyện Đức Thọ xác minh nội dung đơn của ông Dương. Qua xác minh, ông Dương và hai người khác có bị triệu tập rồi chuyển lên Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hồ sơ cũng lưu trữ tại công an tỉnh. Cán bộ công an làm trực tiếp thời điểm đó có hai người nhưng họ đã nghỉ hưu và nói quên rồi, không nhớ nội dung sự việc nữa. VKSND tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp về xác minh nội dung này”.

Một cán bộ Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm: “Hiện công an huyện đang làm sạch cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm. Ông Dương nằm trong diện căn cước can phạm thì phải làm rõ có tiền án, tiền sự hay không. Nếu có tiền án, tiền sự thì đưa vào, còn không có thì phải xóa cho ông Dương”.