Người chú khóa trái cửa để vợ chồng cháu làm lành nhưng kết cục là án mạng

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Gọi nhiều lần không thấy vợ cũ ra, Vảng đã dùng chân đạp vỡ cánh cửa nhà vệ sinh rồi dùng hung khí cướp đi mạng sống của nạn nhân.

Đến 4h sáng 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thị xã Sa Pa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và dẫn giải an toàn Lý A Vảng (SN 1994, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng vào chiều 8/8, về trụ sở đơn vị.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an thị xã Sa Pa về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ ở tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa. Nạn nhân là Giàng Thị Mé (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa), bị tử vong với nhiều vết thương trên thân thể.

Chiều 9/8, nguyên nhân vụ án đã bước đầu được là rõ: Năm 2014, Lý A Vảng và Giàng Thị Mé nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau đó, năm 2015, họ sinh con đầu lòng, 4 năm sau đó (năm 2019) đón đứa con thứ hai chào đời… Cuộc sống kinh tế khó khăn cộng với những mâu thuẫn thường ngày không được giải quyết. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 2021, khi cả hai dắt díu nhau ra toà. Sau khi bản án có hiệu lực, hai đứa con nhỏ được giao cho Vảng nuôi dưỡng…

Vảng tuy nhận nuôi con nhưng cũng thường xuyên bỏ nhà đi nên hai đứa nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng.

Đối tượng Lý A Vảng.

Dù đã ly hôn với Mé nhưng trong lòng Vảng còn tình cảm lưu luyến và muốn quay trở lại hàn gắn tình cảm vợ chồng. Ngày 7/8, Vảng đã liên hệ với Mé hẹn gặp tại nhà trọ của chú họ Mé là Giàng A Tùng ở tổ 4, phường Sa Pa. Về phần Giàng A Tùng, sau khi nghe Vảng tâm sự về việc muốn quay lại với vợ cũ, Tùng cũng muốn giúp đỡ để vợ chồng Vảng và Mé hàn gắn với nhau nên rất nhiệt tình.

Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, Vảng, Mé đã cùng ăn cơm tại nhà trọ của Tùng. Sau khi ăn uống, Tùng đã ra khỏi nhà. Trước khi đi, người đàn ông này còn khóa cửa với mục đích giúp các cháu nhanh chóng làm hoà với nhau. Khi chỉ còn Vảng và Mé ở với nhau, Vảng lúc đó có chén rượu, lại lâu ngày không được gần vợ đã nảy ý định quan hệ tình cảm nhưng Mé không đồng ý.

Giữa hai bên vì thế đã xảy ra xô xát. Sau khi Mé trốn vào nhà vệ sinh, gọi nhiều lần không thấy vợ cũ ra, Vảng đã dùng chân đạp vỡ cánh cửa nên chân đã bị thương… Sau khi Mé ra ngoài thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn và giằng co nhau. Trong lúc tức giận, Vảng đã dùng hùng khí, cướp đi mạng sống của người vợ cũ.

