Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở miền Tây bị bắt như thế nào?

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận do nợ nần cờ bạc nên đã giết nạn nhân, cướp tài sản.

Trúc tại cơ quan điều tra.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Trúc (sinh năm 1976, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi “Giết người và cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Trúc thừa nhận đã sát hại anh Lê Long Hồ (sinh năm 1973, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), hành nghề chạy xe ôm. Sáng 5/11, Trúc thuê anh Hồ chở đi công chuyện, với giá 200.000 đồng. Sau đó, Trúc yêu cầu nạn nhân chở đến huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và đồng ý trả thêm 800.000 đồng. Trên đường đi đến khu vực nông thôn, đoạn qua xã Hưng Thạnh, Trúc dùng dao khống chế, sát hại nạn nhân, cướp xe máy hiệu Future Neo biển số 67E1 – 37058 và ví tiền. Chiếc xe máy cướp được, Trúc mang đi bán hơn 17 triệu đồng. Số tiền này, Trúc mang sang Campuchia trả nợ tiền cờ bạc đã vay mượn và chuộc lại xe máy đã cầm cố.

Hôm xảy ra vụ án, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nằm ven đường nên báo cơ quan công an. Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương và mất nhiều máu, dẫn đến tử vong. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định nạn nhân là Lê Long Hồ. Sáng hôm xảy ra sự việc, anh Hồ nhận chở khách từ An Giang đi Đồng Tháp. Từ hình ảnh camera, người đàn ông ngồi sau xe nạn nhân - sau này xác định là Trúc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự giết người và cướp tài sản. Sau hơn 3 ngày tập trung lực lượng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ từng bước làm rõ thủ phạm.

Chiều 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bắt giữ Trúc, khi nghi phạm lẩn trốn tại nhà nghỉ thuộc phường Châu Phú B. Sau khi được di lý từ An Giang về Đồng Tháp, Trúc thừa nhận do nợ nần cờ bạc và nảy sinh ý định giết nạn nhân cướp tài sản.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-o-mien-tay-bi-bat-nhu-the-nao-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-o-mien-tay-bi-bat-nhu-the-nao-1032073.html