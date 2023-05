Nghi phạm đâm trọng thương chủ tịch phường khai gì với công an?

Để kịp thời động viên, khen thưởng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các cán bộ, chiến sĩ trong phát hiện kịp thời và truy bắt thành công đối tượng gây án nguy hiểm, ngay trong ngày 15/5, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến biểu dương thưởng nóng cho Công an thị xã Hương Thủy số tiền 10 triệu đồng.