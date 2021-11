Nghi phạm bắn giám đốc doanh nghiệp ở quán cà phê khai 2 lý do nổ súng

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 10:03 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Đậu Đức Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận lý do gây án.

Đậu Đức Thuận và tang vật gây án.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi nổ súng bắn người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đậu Đức Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận lý do gây án. Theo đó, Thuận khai nhận vợ của mình và vợ của anh N.Đ.T (SN 1973, trú tại TP Vinh, giám đốc một doanh nghiệp) quen biết và hùn vốn mở chung 1 xưởng may quần áo. Thời gian gần đây, Thuận nghi ngờ anh T. có mối quan hệ mờ ám với vợ mình nên giữa hai bên đã nhiều lần mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trong quá trình mâu thuẫn, Thuận cũng nhiều lần đe doạ sẽ xử anh T. Ngoài việc nghi ngờ vợ mình và anh T. có mối quan hệ mờ ám, Thuận cũng khai nhận giữa Thuận và anh T. mâu thuẫn trong việc làm ăn ở xưởng may nói trên. Mâu thuẫn kéo dài, Thuận đã quyết định dùng súng “xử” anh T.

Hiện trường nơi anh T. bị bắn gục.

Trước đó, khoảng 8h50 sáng 20/11, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của người dân về việc tại quán cà phê số 1 đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên sử dụng súng bắn người. Nạn nhân là anh N.Đ.T bị trúng đạn dẫn tới gãy xương cánh tay trái.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. là Đậu Đức Thuận.

Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo clip từ camera an ninh quán cà phê ghi lại, sáng 20/11, một nhóm người gồm 5 nam giới, trong đó có anh T. đến quán cà phê có địa chỉ nói trên để uống nước và trò chuyện.

Đến 8h41, khi đang trò chuyện với bạn, anh T. bất ngờ bị trúng đạn sau tiếng súng nổ lớn và gục xuống sàn nhà trong sự hốt hoảng của mọi người xung quanh.

