Nam thanh niên vác dao đe dọa tài xế trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Một nam thanh niên mang dao chặn xe, đe dọa các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (đoạn thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Đối tượng Nguyễn Ích Huỳnh cố thủ trên xe tải

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 19/5 cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Ích Huỳnh (SN 1989, trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức, TP Hà Nội) về hành vi cầm dao đe dọa các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và gây thương tích cho một cán bộ công an bán chuyên trách.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 18/5, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo tại khu vực đường cao tốc thuộc địa phận xã Tiền An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện một nam thanh niên mặc áo đen cầm dao đe dọa các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Ích Huỳnh tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, người đàn ông này rất hung hãn và có trạng thái tâm lý bất thường, liên tục vung dao dọa chém người qua lại khu vực này.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp cùng Công an xã Tiền An triển khai khống chế đối tượng. Tại thời điểm lực lượng công an áp sát, đối tượng đã chống đối quyết liệt và trèo lên nóc một chiếc xe tải để cố thủ. Thậm chí, người đàn ông này còn hung hãn gây thương tích cho một chiến sĩ công an xã bán chuyên trách.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng và xác minh danh tính là Nguyễn Ích Huỳnh. Theo kết quả xét nghiệm nhanh, Nguyễn Ích Huỳnh dương tính với chất ma túy.

