Nam thanh niên dùng cuốc tấn công nữ cán bộ phường đang đi chống dịch

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 16:09 PM (GMT+7)

Ngày 9/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bình Hưng (SN 1995, trú tại khu đô thị Eco Charm, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 5/9, UBND phường Hòa Hiệp Nam nhận được thông tin một nhóm công nhân trú tại khu đô thị Eco Charm đang thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian chấp hành yêu cầu giãn cách nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã cử một tổ công tác do bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ và Trung uý, CSKV Lê Duy Khang xuống địa bàn để tìm hiểu nhằm hỗ trợ các công nhân.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bình Hưng.

Trong khi các thành viên của tổ công tác đang đứng thăm hỏi trò chuyện với nhóm công nhân thì Nguyễn Bình Hưng trong trạng thái say rượu, từ trong ngôi nhà gần đó cầm cuốc chạy đến la lối, đuổi đánh tổ công tác.

Dù Trung uý Lê Duy Khang đã can ngăn nhưng sau khi vứt cuốc ngoài cổng, Hưng chạy vào nhà lấy một cái xẻng tiếp tục đuổi đánh khiến bà Thùy té ngã và xây xát, chiếc ĐTDĐ bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã khống chế đưa đối tượng Nguyễn Bình Hưng về trụ sở làm việc. Tại đây, Hưng khai nhận do bản thân uống bia say, đồng thời trước đó có mâu thuẫn với chị ruột trong nhà nên không kiềm chế được bản thân và vô cớ tấn công tổ công tác của phường Hòa Hiệp Nam.

