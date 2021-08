Nam sinh viên “thông chốt”, tông trọng thương đại uý công an

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 11:00 AM (GMT+7)

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Trịnh Anh Anh lại tăng ga phóng xe máy bỏ chạy, tông bị thương đại úy công an tại chốt kiểm dịch.

Đại uý Lê Ngọc Dũng bị nam sinh viên “thông chốt” tông bị thương.

Ngày 26/8, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Trịnh Anh Anh (SN 2001, ở Thanh Hoá).

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, vào khoảng 16h15 ngày 25/8, tổ công tác Y6/141 của Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông trên đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) thì phát hiện Trinh Anh Anh, sinh viên năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội điều khiển xe máy không biển số.

Trịnh Anh Anh tại cơ quan điều tra.

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Thay vì chấp hành, Trịnh Anh Anh tăng ga phóng xe máy bỏ chạy tông vào người đại úy Lê Ngọc Dũng, cán bộ tổ công tác.

Hậu quả khiến đại úy Lê Ngọc Dũng ngã ra đường, thương tích chảy máu vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Còn Trịnh Anh Anh bị lực lượng chức năg đưa về Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ hành vi. Đại úy Dũng bị một vết thương thái dương chẩn trái rách da kích thước 3cm, sưng đau vai trái, cổ tay trái và cẳng chân phải.

