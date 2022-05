Nam sinh treo cổ trong ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM

Thứ Hai, ngày 02/05/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người cha từ quê lên ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM thăm con trai nhưng đã chết lặng khi chứng kiến người con đã treo cổ chết trong phòng.

Tới 16h chiều 1/5, Công an TP Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nam sinh treo cổ trong ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM.

Nạn nhân là anh N.H.S (20 tuổi, quê Khánh Hoà).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ba của nam sinh này từ quê tới ký túc xá khu A Đại học quốc gia TPHCM (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An) để thăm con.

Tuy nhiên, khi tới cổng ký túc xá thì người ba gọi cho con nhiều lần nhưng không ai nghe máy.

Người ba sau đó gặp bảo vệ ký túc xá trình báo, nhờ dẫn lên phòng của con trai.

Tại đây, cửa phòng khoá trong, sau nhiều lần kêu gọi và gõ cửa nhưng bất thành, bảo vệ đã phá cửa vào trong thì phát hiện nam sinh đã chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được cắt dây và đưa xuống rồi trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Được biết, nam sinh này ở cùng phòng với các nam sinh khác, nhưng các bạn cùng phòng đã về quê nghỉ lễ, trong phòng chỉ còn lại anh S.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nam sinh được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

