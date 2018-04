Muốn vợ quay về, ra công an báo bị...vợ cướp

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:26 AM (GMT+7)

Ngủ dậy thấy "vợ hờ" đi khỏi, ông N.V.H báo công an bị gây mê cướp tài sản để công an triệu tập điều tra, người vợ sẽ về nhà!

Sáng 19-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết vừa trao quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969; ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) 750.000 đồng về hành vi báo tin giả. "Ông Hải đã chấp hành và đến kho bạc nộp phạt" -công an nói.

Theo hồ sơ, ông Hải thuê nhà trọ ở ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành để chung sống như vợ chồng với bà L.T.H. (SN 1971; ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Gần đây, khi đi làm về ông Hải đều say rượu nên vợ chồng thường xuyên cự cãi.

Chiều 9-4, đi làm về do quá xỉn ông Hải đi ngủ. Bực tức, bà H. dọn đồ về nhà cha mẹ ruột ở. Ngủ dậy không thấy vợ, điện thoại lại chẳng thấy bắt máy, để tìm cách níu kéo, ông Hải đến công an báo tin bị bỏ thuốc gây mê vào ly nước, kẻ cướp lấy cái bóp có 8 triệu đồng, 2 chỉ vàng 24k. Nghi phạm theo ông là bà vợ đang chung sống.

Kiếm tra hiện trường chẳng hề có dấu hiệu bất thường nhưng qua làm việc nhiều lần ông này vẫn kêu bị gây mê để cướp. Qua tài liệu thu thập được cùng với mâu thuẫn tiền thu nhập, Công an khẳng định lời khai gian dối. Đến ngày 17-4, đối tượng tự thú nhận dựng hiện trường giả báo cướp. "Tôi vẫn còn thương vợ nên muốn cô ấy quay lại, vì vậy mới báo sai sự thật"- Hải tường trình.