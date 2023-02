Một tháng truy tìm kẻ đưa bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ tâm sự

Ngày 9-2, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.Q.N (25 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành nhận được tin báo của gia đình về việc cháu X. (14 tuổi) bị xâm hại tình dục. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Nghĩa Hành đã phân công lực lượng tiến hành xác minh. Tuy nhiên, việc xác minh, truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do nạn nhân và đối tượng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội facebook; bạn bè, người thân của nạn nhân chưa từng gặp hay có bất cứ thông tin gì về đối tượng.

Đối tượng N. bị bắt vì giao cấu với người dưới 16 tuổi. Ảnh minh họa

Đến ngày 6-2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghĩa Hành đã xác định được đối tượng P.Q.N. (25 tuổi, tại thôn 7, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) chính là người đã trực tiếp và nhiều lần hẹn gặp cháu X. nên triệu tập. Qua đấu tranh, đối tượng N. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 11-2022, P.Q.N. quen biết với X., qua mạng xã hội facebook. N. nhắn tin với X. nói mình tên Khánh, 18 tuổi, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Qua một thời gian, X. nảy sinh tình cảm yêu đương với N. Sau đó, ngày 15-12-2022 và 1-1-2023, N. hẹn X. đến nhà nghỉ tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành để tâm sự, sau đó có quan hệ tình dục.

Hiện Công an huyện Nghĩa Hành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/mot-thang-truy-tim-ke-dua-be-gai-14-tuoi-vao-nha-nghi-tam-su-202302...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/mot-thang-truy-tim-ke-dua-be-gai-14-tuoi-vao-nha-nghi-tam-su-20230209091251001.htm