Một người lao động người Việt tại Myanmar bị bắn chết khi bỏ trốn đến Thái Lan

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bình Giang (SN 1999 trú tại thôn Bắc Hai, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 2, Điều 349 Bộ luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đọc Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bình Giang (dấu X).

Theo điều tra, Giang đã sử dụng tài khoản mạng xã hội tự xưng tên là Trần Đạo Phong (trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đăng bài viết tuyển dụng người Việt Nam đến Thái Lan làm việc văn phòng nhẹ nhàng, được hưởng lương cao, nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, được miễn phí visa cư trú. Người nào có nhu cầu chỉ cần chụp ảnh hộ chiếu gửi, đối tượng sẽ mua cho vé máy bay đi đến Thái Lan, đón đến nơi làm việc.

Tuy thực tế khi các nạn nhân đến Bangkok, Giang bố trí đón, đưa các bị hại nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp đến một khu tự trị có vũ trang tại Myanmar lao động bất hợp pháp. Các bị hại bị ép buộc phải tìm kiếm, kết bạn, làm quen với những người Việt Nam sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị đánh đập, dí dùi cui điện.

Những nạn nhân muốn trở về nước thì phải nộp số tiền chuộc lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết, nhiều nạn nhân đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bơi qua sông đến Thái Lan, trong đó có 1 công dân tại tỉnh Tuyên Quang khi bỏ trốn đến Thái Lan thì bị bắn chết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]