Một nam sinh lớp 12 nghi bị đánh tử vong sau giờ tan học

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 11:08 AM (GMT+7)

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết 3 đối tượng liên quan đến vụ một nam sinh lớp 12 ở Bình Phước tử vong sau khi đánh nhau lúc tan học chiều tối ngày 12/11 đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước và Công an thị xã Phước Long đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nam sinh tử vong là em Nguyễn Thời Duy (SN 2002, ngụ xã Phước Tân, huyện Phú Riềng), học sinh lớp 12 Trường THPT Phước Long.

Khoảng 17h ngày 12/11, sau khi tan học, Nguyễn Thời Duy cùng các bạn Hồ Minh Lâm (SN 2003, ngụ xã Phước Tín, thị xã Phước Long) đi ra theo đường cổng sau của trường để về nhà.

Khi ra đến đường thì gặp nhóm của Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiến, cùng SN 2003, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long.

Nhóm của Vinh gọi Duy ra khu vực gần đó để nói chuyện. Sau đó nhóm của Vinh đi xe mô tô chở 3 người đi ra trước, còn Duy chở theo Lâm và Lữ Văn Tiến (SN 2003, ngụ phường Long Thủy, Tiến có quen với nhóm của Vinh) đi sau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đánh nhau

Khi đến đoạn đường bên hông Tòa án nhân dân thị xã Phước Long trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, cả hai nhóm dựng xe bên lề đường. Lúc này, Vinh lao vào đánh liên tiếp vào đầu Duy. Thấy Duy bị đánh, Lâm và Tiến vào can ngăn nhưng bị cả nhóm của Vinh lao vào đánh. Sau đó có nhiều bạn học đến can ngăn thì nhóm của Vinh, Thái, Tiến lên xe bỏ đi.

Do sợ bị chặn đường đánh tiếp nên Duy cùng nhóm bạn của mình đi uống cà phê và chờ em gái Duy ra chở về nhà.

Về đến nhà, Duy kêu chóng mặt và ói liên tục nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Phước Long khám, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tại đây, Duy được bệnh viện chẩn đoán chết não nên gia đình đưa về, đến 22h30 cùng ngày, Duy tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo vụ chết người, Công an Công an thị xã Phước Long và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.

Nhóm đối tượng Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiến biết tin Duy tử vong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của cơ quan Công an, đến hơn 1h ngày 14/11, Vinh, Thái và Tiến đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi đánh Nguyễn Thời Duy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

