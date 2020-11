"Mây mưa" khi lái ô tô chạy gần 100km/h, đôi vợ chồng gặp tai nạn thảm khốc

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 13:06 PM (GMT+7)

Hai vợ chồng khỏa thân trong xe và "vui vẻ" không quan tâm đến an toàn. Người chồng lái quá nhanh khiến xe lao xuống kênh dẫn đến cái chết thương tâm của vợ.

Cái chết kinh hoàng

Matthew Notebeart và vợ Amanda, sống ở Florida, Mỹ. Họ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau cùng với 2 đứa con. Tuy nhiên, năm 2014, một thảm kịch bất ngờ xảy ra đã cướp đi mạng sống của người vợ mãi mãi. Người chồng sống với nỗi ân hận và lĩnh án tù 5 năm hồi năm 2017.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi 2 vợ chồng Matthew Notebeart và Amanda đang trên đường về nhà bằng ô tô. Người vợ chết tại hiện trường, cả 2 người không thắt dây an toàn do đang quan hệ tình dục trong khi lái xe. Vì không biết phía trước có một con kênh, Matthew Notebeart đã lao xe xuống kênh, ô tô bay một đoạn và đâm vào bờ bên kia.

Gia đình hạnh phúc khi chưa xảy ra sự việc.

Trước khi vụ việc xảy ra, Matthew Notebeart đã mua một vé xem buổi hòa nhạc. Hai vợ chồng dành thời gian riêng tư cùng nhau vào tối hôm đó sau khi Amanda sinh bé thứ hai. Ở thời điểm trước khi nạn nhân Amanda qua đời, chồng cô đang lái xe với vận tốc gần 100km/h và không mở đèn lúc 0h30' sáng. Chiếc xe đã bay khoảng 9m rồi lao xuống kênh và đâm vào phía bờ bên kia.

Sự việc khiến cho Amanda bị đập đầu vào kính chắn gió phía trước và bảng điều khiển dẫn đến tử vong. Còn Matthew được đưa vào bệnh viện. Lúc nhập viện, người đàn ông này có đôi mắt đỏ ngầu, nồng nặc mùi cồn và mặt đỏ bừng.

Qua kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng tìm thấy một bình chứa chất lỏng màu nâu, sau đó chất lỏng này được xác định là đồ uống có cồn. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nồng độ cồn trong máu của người chồng ở mức cao gấp đôi quy định của bang Florida và phát hiện có cần sa trong cơ thể sau khi xét nghiệm.

Uống rượu trước khi lái xe

Cái chết đau đớn của Amanda trong đêm định mệnh khiến một gia đình hạnh phúc tan vỡ. Cha mẹ và ông bà của nạn nhân đổ lỗi cho Matthew về vụ việc tai nạn gây chết người. Bạn bè của nạn nhân cho biết không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh chồng của nạn nhân ở trong tù.

Cha của Amanda cho rằng con rể có trách nhiệm đưa vợ về nhà an toàn. Ông muốn thẩm phán sẽ tuyên án kịch khung với bị cáo sau những gì đã xảy ra. Với việc nhận tội gây chết người và lái xe trong lúc say rượu, bị cáo Matthew đối diện mức án 10 năm tù. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho anh ta cho rằng với hoàn cảnh sau cái chết của vợ, hi vọng thân chủ sẽ bị quản chế chứ không phải ngồi tù để nuôi 2 đứa con.

Matthew Notebeart thừa nhận đã uống rượu khi lái xe. Cả 2 người khỏa thân trong xe, Amanda ngồi trên đùi và chiếc xe lao xuống kênh.

Tại phiên tòa, bị cáo Matthew Notebeart bày tỏ anh ta nhớ vợ không nói nên lời và kể rành rọt về cái đêm đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Bị cáo cho hay, 2 vợ chồng uống rượu và xem hòa nhạc. Sau đó, 2 người "vui vẻ" trên xe. Anh ta chỉ nhớ vợ ngồi vào trong lòng mình và ký ức tiếp theo là tỉnh dậy bên cạnh thi thể vợ trong ô tô. Lúc đó, Matthew Notebeart phát hiện vợ đã tử vong.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo bị kết án 5 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Matthew còn bị quản chế 2 năm. Trong thời gian này phải thực hiện 200 tiếng lao động công ích phục vụ cộng đồng. Giấy phép lái xe của người đàn ông này bị tạm giữ 10 năm. Trước khi bị kết án tù sau cái chết của vợ, ông bố 2 con này từng vi phạm lái xe ẩu, bỏ đi khỏi hiện trường tai nạn...

Nguồn: http://danviet.vn/may-mua-khi-lai-o-to-chay-gan-100km-h-doi-vo-chong-gap-tai-nan-tham-khoc-50202015111372185.htm