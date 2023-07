Mâu thuẫn nợ nần, từ Hải Phòng vào Nghệ An đâm người tình tử vong

Sau nhiều lần di chuyển bằng nhiều phương tiện và qua nhiều tỉnh, thành khác nhau, đối tượng nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây pháp luật, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 5 ngày gây án, đối tượng đã bị Cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP Hồ Chí Minh…

Vụ giết người, cướp tài sản lúc rạng sáng

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Kỳ với nội dung: Vào khoảng 8h cùng ngày, anh Phạm Anh Đ. (SN 2006, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) đi chơi về nhà thì phát hiện mẹ ruột là bà Phạm Thị H. (SN 1969) bị chết trong phòng ngủ tại nhà riêng, trên người có nhiều vết dao đâm. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, anh Đ. phát hiện gia đình bị mất 1 xe môtô nhãn hiệu Wave Anpha màu đỏ BKS 37B1-706.32 cùng túi xách của bà H. bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác.

Đối tượng Trần Văn Năng.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định đây là vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, hàng loạt điều tra viên, trinh sát hình sự dạn dày kinh nghiệm được tung vào cuộc chia làm nhiều tổ công tác để xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định nghi can của vụ trọng án chính là Trần Văn Năng (SN 1962, trú tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát cùng với số tài sản bị mất của nạn nhân. Ngay lập tức, hai mũi công tác trong đêm lần theo dấu vết của đối tượng Năng để xác minh, truy bắt.

Ban chuyên án đã cử một tổ công tác ra huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng để xác minh nhân thân của Trần Văn Năng và được biết, Năng đã ly hôn vợ. Sau khi ly hôn, Năng thuê nhà trọ sinh sống và xin làm bảo vệ tại bến xe thuộc TP Hải Phòng. Tuy nhiên, trước và sau khi thời gian gây án, đối tượng không có mặt tại Hải Phòng. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định được chiếc xe của nạn nhân đã được đối tượng gửi vào garage Bệnh viện Quang Khởi thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và qua nhận định rất có thể đối tượng đã bắt xe đi các tỉnh phía Nam hòng trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Một số tang vật trong chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định được phương tiện và hướng di chuyển của Trần Văn Năng. Tổ công tác khác của Ban chuyên án nhanh chóng lên đường vào các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày đêm truy lùng, đến hồi 16h10 ngày 19/7/2023, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Văn Năng tại huyện Bình Chánh khi đối tượng đang trên chuyến xe từ TP Cần Thơ về TP Hồ Chí Minh. Khám xét người đối tượng, Cảnh sát thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân mà đối tượng Trần Văn Năng lấy được sau khi gây án. Đến 19h ngày 20/7/2023 Ban chuyên án đã áp giải và đưa Trần Văn Năng về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng khai gì?

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng đầu năm 2023, trong quá trình làm bảo vệ tại bến xe thuộc TP Hải Phòng, Năng gặp quen biết với bà Phạm Thị H. (SN 1969, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) trong một lần bà ra Hải Phòng thăm người thân. Quá trình tìm hiểu, 2 người đã có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Vào khoảng đầu tháng 7/2023, Trần Văn Năng cho bà H. vay 10.000.000 đồng nên ngày 14/7/2023, Trần Văn Năng đến nhà bà H. tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để hỏi bà H. chuyện tiền nợ.

Đêm 14/7/2023, Trần Văn Năng nằm ở giường phòng ngoài còn bà H. nằm ngủ một mình trong phòng. Lúc này, Năng nằm suy nghĩ về những thái độ của bà H. và cho rằng bà H. chỉ lợi dụng tình cảm của Năng để mượn tiền nên bực tức.

Đến khoảng 4h sáng 15/7/2023, Trần Văn Năng lấy một con dao nhọn tại phòng bếp nhà bà H. và đi vào phòng ngủ của bà H. Thấy bà H. đang ngủ một mình trên giường, Năng cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực của bà H., bà H. vùng dậy và nói: “Sao anh làm thế với em?”, Năng nói: “Mày quá tàn ác với tao” rồi cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của bà H.

Thấy nạn nhân gục xuống, Năng lấy chiếc túi xách của bà H. đang để trên giường, bên trong túi xách có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203 cùng 642.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân. Sau đó, Năng đóng cửa phòng lại và lấy chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, BKS 37B1-70632 của bà H. dựng ở sân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Năng dừng lại thay quần áo và mở túi xách của bà H. ra kiểm tra, Năng lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ số tiền trong túi xách rồi vứt túi xách, con dao và bộ quần áo mặc lúc gây án xuống mương nước bên đường. Sau đó, Năng điều khiển xe môtô 37B1-70632 đến Bệnh viện Quang Khởi thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Năng gửi xe máy tại đây rồi bắt xe khách bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn, tối 15/7/2023, Trần Văn Năng đã xuống xe khách tại đường tránh TP Huế và sau đó bắt xe ôm đi vào trong nội thành TP Huế. Sợ bị truy đuổi, sáng 16/7, nghi can tiếp tục nhảy xe vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, đến đường tránh TP Đà Nẵng, đối tượng tiếp tục xuống xe để ngược từ TP Đà Nẵng để đến cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị ngủ lại một đêm rồi tiếp tục quay trở lại TP Đà Nẵng. Cứ như thế, đối tượng đi qua hàng loạt tỉnh, thành từ Quảng Nam, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… cho đến lúc bị Cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ chuyên án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]