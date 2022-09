Mang tuýp sắt đến nhà con nợ xiết nợ xe máy

Tiếp nhận tin báo về vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tập trung lực lượng, tổ chức xác minh và mời các đối tượng có liên quan về làm việc để đấu tranh làm rõ.

Sáng 12/9, Công an xã Đại Quang, huyện Đại Lộc cho biết, vừa điều tra khám phá nhanh một vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thôn Đông Lâm, xã Đại Quang.

Trước đó, chiều 9/9, Công an xã Đại Quang nhận được tin báo của Võ Ngọc Tây (SN 1993, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang) về việc Lê Nguyễn Kim Toàn (SN 1994, trú xã Đại Quang, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng đồng bọn đến nhà Tây đòi nợ và xiết nợ là chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92E1-477.69.

Lê Nguyễn Kim Toàn và chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92E1-477.69.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Quang nhanh chóng lấy lời khai của bị hại và những người làm chứng, đồng thời phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa để truy tìm đối tượng Toàn.

Đến ngày 10/9, Công an xã Đại Quang và Công an Thị trấn Ái Nghĩa phát hiện Toàn lẩn trốn tại nhà nghỉ Lê Gia tại thị trấn Ái Nghĩa nên đã mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, qua test nhanh, đối tượng Toàn dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh khai thác, bước đầu Toàn khai nhận, vào đầu tháng 7/2022 Toàn có cho Tây vay nợ số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 20%/ tháng, Tây có viết giấy nợ và đưa cho Toàn cầm giấy đăng ký xe máy BKS 92E1-272.49. Tháng đầu tiên, Tây trả đủ lãi, nhưng đến tháng thứ hai Tây không trả lãi và cũng không trả tiền gốc cho Toàn. Toàn nhiều lần liên lạc với Tây để đòi nợ nhưng Tây tìm cách lẩn tránh.

Chiều 9/9, Toàn rủ Nguyễn Hữu Cương (SN 1999, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đến nhà Tây đòi nợ. Khi đi Toàn mang theo tuýp sắt dài khoảng 80cm, có quấn vải bên ngoài.

Trên đường đi, Cương gặp một người bạn chưa rõ họ tên và rủ người này đi cùng. Cả ba đi trên hai xe máy, khi đi đến thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang thì cả nhóm gặp Ngô Thanh Hùng (SN 1992, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang), là bạn Toàn và rủ Hùng cùng đi.

Khi đến nhà Tây, Toàn, Cương và bạn của Cương đi vào bên trong, Hùng đứng ngoài ngõ. Lúc này nhà của Tây không có ai ở nhà, Toàn mở cửa thấy chiếc xe Exciter BKS 92E1-477.69 của Tây được mua vào năm 2019 với giá 48 triệu đồng đang dựng trong phòng khách nên Toàn dắt xe ra ngoài sau đó mang đến nhà anh ruột của Toàn gửi.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đại Quang xác định thêm, trong tháng 6/2022, Ngô Thanh Hùng có cho Tây vay nợ số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 15%/ tháng. Đến ngày 20/8, Hùng tiếp tục cho Tây vay số tiền 2 triệu đồng. Tây trả lãi cho Hùng được hai tháng, đến tháng thứ ba thì hết khả năng trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Đại Quang củng cố hồ sơ để chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

