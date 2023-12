Lừa bán xe nhập khẩu giá rẻ “ẵm” 700 triệu đồng

Đối tượng gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu và Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Vĩ, thu giữ tang vật: 3 điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, hơn 9 triệu đồng...

Tại cơ quan Công an, Vĩ bước đầu khai nhận: Vào đầu năm 2020, đã vào mạng xã hội facebook và youtube tìm hiểu hình thức mua bán xe mô tô nhập khẩu giá rẻ qua biên giới. Sau đó, Vĩ tìm mua 5 thẻ ATM; mua nhiều sim điện thoại đã được kích hoạt, lên mạng internet tìm, tải hình ảnh các loại xe mô tô đang đóng thùng hoặc xếp trong kho.

Vĩ tạo nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook với nhiều tên khác nhau, đăng tải hình ảnh các loại xe mô tô như SH150i; Raider, Wave Thái; Vario 150...rao bán xe mô tô giá rẻ, bao giấy tờ với giá từ 5 triệu đồng đến 25 triệu đồng và cung cấp số điện thoại để người mua liên lạc.

Khi “con mồi” điện thoại hoặc nhắn tin hỏi mua xe, Vĩ yêu cầu họ phải đặt cọc 10% (thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 30 triệu đồng) giá trị xe mô tô và chuyển khoản tiền đặt cọc cho mình. Để tạo sự tin tưởng, Vĩ yêu cầu người mua chụp ảnh căn cước công dân gửi qua zalo hoặc messenger để Vĩ làm giấy tờ và biển số xe. Thực chất, Vĩ làm giả giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe mô tô trên mạng, rồi gửi cho người mua. Sau khi nhận được tiền, Vĩ chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến nay, Vĩ đã lừa đảo hàng loạt nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng.

